O româncă de 39 de ani din Italia a fost condamnată la un an şi patru luni de închisoare după ce a refuzat să îşi lase copilul să intre în casă.

Băiatul de nouă ani fusese la joacă împreună cu prietenii săi. La întoarcere, a sunat la uşă dar mama a refuzat să îi deschidă timp de două ore. În cele din urmă, cel mic a sunat la poliţie şi a reuşit să intre în apartament. Românca le-a explicat autorităţilor că se certase cu fiul ei şi că l-a supravegheat tot timpul. Judecătoarea a văzut lucrurile altfel şi a condamnat-o pentru abandon de minori.

Filmul incidentului

Incidentul s-a petrecut pe 15 septembrie 2024. Băiatul se juca afară împreună cu alți copii. Potrivit anchetatorilor, mama îl urmărea de la balcon. Când micuţul ar fi vrut să se întoarcă în casă, a sunat la uşă, dar femeia nu i-a deschis.

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După două ore, copilul a sunat la poliție și le-a spus că se află în fața casei, dar nu poate intra. Când poliţiştii au ajuns la adresă, femeia le-a deschis în cele din urmă şi s-a apărat, spunând că se certase cu fiul ei, scrie presa italiană.