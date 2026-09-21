WSJ: Românii, lideri la fraudele prin skimming în SUA. Furturi de sute de milioane de $. Reacţia lui Elon Musk

Fraude de proporții prin skimming au pus pe jar autoritățile din Statele Unite, iar în centrul furturilor sunt și numeroși români care au ajuns să domine fenomenul. Grupări bine organizate golesc cardurile prin care americanii cu venituri mici primesc ajutoare pentru alimente. Profită de faptul că multe astfel de carduri încă folosesc o tehnologie veche, cu bandă magnetică, vulnerabilă la copierea datelor, dezvăluie The Wall Street Journal într-un articol la care a reacţionat şi miliardarul Elon Musk. O parte din banii furați prin astfel de scheme a ajuns în România, în imobiliare, jocuri de noroc sau la interlopi.

Un român în timp ce montează un dispozitiv de skimming într-un magazin din SUA - WSJ

Fraudă de amploare în SUA, în care sunt implicați și numeroși români. Golirea cardurilor pe care sunt acordate ajutoarelor sociale pentru alimente a devenit un adevărat fenomen, scrie The Wall Street Journal.

Furturile au ajuns la sute de milioane de dolari

Doar între 2022 și 2024, autoritățile americane au dat înapoi victimelor 360 de milioane de dolari, bani furați din ajutoarele sociale acordate americanilor săraci.

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Infractorii profită de faptul că sistemul american de carduri sociale folosește în continuare o tehnologie învechită, banda magnetică, vulnerabilă la furtul de date.

Grupările românești au devenit deosebit de active în acest tip de fraudă. Sunt foarte bine organizate şi descentralizate. De pildă, unii membri fabrică dispozitivele de skimming, alții le montează, alții retrag sumele şi spală banii.

Potrivit anchetatorilor, reţelele depind de "constructori" care fabrică dispozitive de skimming atât de bine încât nu sunt observate nici de comercianții vigilenți.

Banii ajung şi în România, în imobiliare, jocuri de noroc şi la interlopi

Cu banii furați prin această schemă, hoții închiriază mașini de lux sau vile cu piscine infinity. Dar, o parte din bani sunt trimiși în România, inclusiv sub formă de criptomonede. Aici sunt folosiți pentru a cumpăra case și apartamente, la jocuri de noroc sau ajung la lideri ai lumii interlope.

Unul dintre epicentrele acestui tip de furturi este sudul Californiei. Peste 50 de persoane, multe dintre ele cu legături românești, au fost puse sub acuzare aici. Loviturile s-au extins și în Mississippi, Maryland și Oregon.

Din 2020, zeci de cetățeni români au fost puși sub acuzare pentru fraude prin skimming. O grupare formată din patru români a fost prinsă la începutul acestui an cu ajutorul unor informatori.

Rețeaua s-a deplasat din California în Ohio. Ionuț Ilie fotografia terminalele de plată din magazine, iar imaginile erau trimise în California, unde Valentin Velicu fabrica skimmere potrivite. Un alt membru al grupării, Dragoș Vasile, a trimis apoi prin poștă dispozitivele, împreună cu acte false, iar Ilie le-a montat în magazine din Toledo și Cleveland.

Presupusul lider al grupării, Constantin Ion, zis Piranha, a fost pus sub acuzare, dar nu a fost arestat. Cei patru aflați în custodie au pledat nevinovat și urmează să fie judecați.

"Este un loc special în iad pentru oamenii care fură de la cei săraci"

Pentru a reduce astfel de fraude, statul Ohio a introdus măsuri prin care posesorii unor astfel de carduri le pot bloca mai ușor. În plus, a adoptat o lege care obligă trecerea la carduri cu cip. Reforma costă cel puțin 20 de milioane de dolari și ar putea dura aproximativ trei ani.

"Există un loc special în iad pentru oamenii care fură de la cei săraci", a declarat un deputat în Parlamentul statului Ohio.

Cum fură un "skimmer" datele de pe cardurile de ajutoare sociale

În ciuda războiului dus de administrația lui Donald Trump împotriva fraudelor cu ajutoare sociale, infractorii și-au diversificat metodele.

Folosesc boți pentru a ghici numerele de cont și terminale de plată clonate sau modificate pentru a simula cumpărături. Banii sunt luați din conturile victimelor și transferați mai departe.

"Skimmerul" este, practic, un dispozitiv fals montat peste terminalul POS, care copiază datele de pe banda magnetică atunci când cardul EBT, pentru ajutoare sociale, este trecut prin aparat.

Aceste carduri sunt mai vulnerabile la furt deoarece majoritatea nu au cip, ci doar bandă magnetică, o tehnologie veche de peste 60 de ani.

O "tastatură falsă" poate înregistra codul PIN, iar hoții descarcă apoi informațiile direct din dispozitiv sau prin Bluetooth.

"Practic, le dai banii românilor"

În timpul administrației lui Joe Biden, campania Casei Albe s-a concentrat asupra comunității somaleze din Minnesota. În ultimii ani însă, grupările românești au ajuns "lideri" la astfel de furturi, pe care le-au extins în întreaga țară. Doar câteva state americane au trecut la cardurile cu cip.

"Este o nebunie să-i lași pe oameni să folosească în continuare carduri care seamănă cu o cartelă de cameră de hotel ceva mai sofisticată. Practic, le dai banii românilor", a declarat Haywood Talcove, director la LexisNexis Risk Solutions, companie care lucrează cu instituții ale guvernului american pentru prevenirea fraudelor.

Victimele sunt americanii cu venituri mici, care nu-și permit alimente. Aceștia au ajuns să suporte direct consecințele atunci când hoții reușesc să le fure banii. De la sfârșitul anului 2024, guvernul american nu mai pune la loc banii furați de pe cardul unui beneficiar al programului cunoscut printre americani drept programul de bonuri de masă. În prezent, doar câteva state mai acoperă pierderile.

Interesul pentru jefuirea acestor carduri a explodat în pandemie, când ajutoarele au crescut semnificativ. Nu există estimări oficiale privind suma totală furată. Dar, între octombrie 2022 și decembrie 2024, autoritățile americane au returnat 360 de milioane de dolari familiilor afectate de furturi. În total, au fost despăgubite aproximativ 754.000 de gospodării.

"Și asta doar de la persoanele care au sunat să raporteze. Acum, în lipsa despăgubirilor, sunt raportate și mai puține cazuri decât în urmă cu câțiva ani", potrivit oficialilor americani.

Cum au ajuns românii să domine fraudele prin skimming în SUA

Deși nu dețin un monopol, grupările românești de crimă organizată au ajuns să domine fraudele cu skimmere, potrivit poliției americane. Liderii se află de obicei în afara țării, iar membrii se mută frecvent dintr-un oraș în altul și folosesc identități false.

Montarea unui dispozitiv la o casă de marcat durează doar câteva secunde. Un român a pus dispozitive de skimming pe terminale POS din California, folosind un bax de prosoape de hârtie pentru a bloca câmpul vizual al angajaţilor.

Potrivit autorităților americane, mulți dintre românii implicați în astfel de infracțiuni se află ilegal în Statele Unite. Fie au depășit perioada legală a vizelor, fie au trecut clandestin frontiera.

Anul trecut, un român a fost arestat în timp ce încerca să reintre în SUA cu o ambulanță mexicană. Pretindea că este cetăţean american rănit, dar agenții au intrat la bănuieli că avea sânge fals pe față.

Bărbatul, cu diplomă în economie, a fost pus sub acuzare după ce autoritățile americane au stabilit că făcea parte dintr-o grupare care a furat peste 100.000 de dolari în Los Angeles de pe cardurile unor americani din New York.

Potrivit Departamentului de Stat, în perioada comunistă, statul român a pregătit generații întregi de ingineri și specialiști tehnici, iar, odată cu răspândirea internet-cafe-urilor, criminalitatea informatică a crescut puternic în România, unde fenomenul a ajuns la unele dintre cele mai ridicate cote din lume.

Dacă până în 2015 românii desfășurau pe scară largă operațiuni de skimming la bancomate din stațiunile mexicane Cancun și Cozumel, în timpul pandemiei și-au intensificat activitatea în Statele Unite. Atunci, banii alocați de guvernul american programului de ajutoare sociale pentru alimente au crescut și cu 61%.

De ce sunt greu de destructurat grupările românești

California a devenit o țintă deosebit de atractivă pentru că același card este folosit atât pentru banii destinați alimentelor, cât și pentru alte ajutoare sociale.

"Frauda cu EBT va continua să reprezinte o vulnerabilitate atât timp cât cardurile vor putea fi utilizate doar cu informațiile stocate pe banda magnetică, fără securitatea suplimentară oferită de tehnologia cu cip", a declarat Sabrina Feve, procuroare din San Diego.

Potrivit ei, grupările românești sunt greu de destructurat pentru că sunt descentralizate. Fabricanţii de skimmere sunt protejați de grupări și folosesc rar cardurile furate, ca să nu riște să fie prinși.

Americanii încearcă să lovească aceste rețele inclusiv prin confiscarea bunurilor cumpărate cu banii furați. Iar România colaborează cu SUA pentru a depista averile obținute din astfel de fraude. Într-un dosar, de pildă, a fost confiscată o casă de aproximativ 232 de metri pătrați din Transilvania.

Însă skimmerele devin tot mai greu de depistat. Unele pot transmite datele copiate de pe carduri, prin Bluetooth, astfel încât hoții le descarcă direct pe telefon, fără să mai recupereze dispozitivul.

Un singur skimmer poate rămâne montat chiar și un an și poate compromite mii de carduri. Secret Service organizează periodic controale pentru depistarea acestor aparate.

Potrivit agenției, 70 de astfel de operațiuni au dus la descoperirea a 694 de skimmere și ar fi împiedicat fraude estimate la 720 de milioane de dolari.

Experții avertizează însă că simpla trecere la carduri cu cip nu ar elimina complet problema, pentru că infractorii trec la metode și mai sofisticate.

Reacţia lui Elon Musk

"Există sute, poate chiar mii, de rețele de fraudă, formate din persoane de aproape toate naționalitățile, care fură bani de la contribuabilii americani" a reacţionat miliardarul american Elon Musk într-o postare pe X.

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