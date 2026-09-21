Premierul desemnat Siegfried Mureşan întră în linie dreaptă pentru prezentarea cabinetului său. Începând de astăzi, când se publică în Monitorul Oficial decretul de numire, are la dispoziţie zece zile să-și construiască echipa și, mai ales, să găsească în Parlament o majoritate care să-i asigure învestirea. Deocamdată, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 169 de voturi.

Ar fi fost o variantă PSD, însă social-democrații au fost în ședință, o ședință care a durat două ore, la sediul partidului de pe Kiseleff și, potrivit informațiilor Observator, în ședința de Birou Permanent, președintele PSD spunea că nu își vor trăda electoratul și că, dacă va fi să aleagă între anticipate și să-și trădeze electoratul, nu va ezita să facă așa cum spune președintele.

Siegfrid Mureşan are 10 zile la dispoziţie să găsească o majoritate în Parlament

Partidul nu va ezita să facă așa cum spune președintele țării, Nicușor Dan. Și, potrivit acelorași surse Observator, citesc din stenogramele acestei ședințe: "Siegfried Mureșan este un personaj care nu vrea să ajungă premier, va avea mai puține voturi decât Veştea. Noi nu ne trădăm electoratul, rămânem consecvenți. Nu putem să susținem un Bolojan mai mic.". Asta cu referire la reformele pe care și le-a asumat Ilie Bolojan și celebra sintagmă "Am aprins lumina și am deranjat". Spunea și ieri Siegfried Mureșan pe rețelele de socializare că va ține lumina aprinsă.

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Deocamdată, nu vorbim despre un program de guvernare prezentat. Spunea Siegfried Mureșan încă de săptămâna trecută că începe să lucreze la programul de guvernare și la cabinetul de miniștri și că, mai apoi, va sta de vorbă și cu parlamentarii.

Sunt 47 de voturi care îi lipsesc lui Siegfried Mureșan să ajungă la o majoritate de 233 de voturi pentru a putea trece de Parlament.

Minoritățile, cele 17 voturi care pot conta în Parlament pentru Mureșan

Asta în condițiile în care PNL, USR, UDMR și minoritățile, 17 voturi de la minorități, ar fi toate în favoarea cabinetului acestuia. Și spuneați că zilele curg, a început și numărătoarea inversă, s-a publicat decretul în Monitorul Oficial și, de acum încolo, vor începe negocierile cu parlamentarii.

La ce se va ajunge rămâne de văzut, pentru că UDMR a trasat deja o linie roșie. UDMR nu e de acord cu sprijin din partea AUR sau din partea celorlalte formațiuni suveraniste din Parlamentul României.

Va fi interesant de văzut ce negocieri se vor purta și cine va ceda până la urmă, pentru ca acest cabinet să ia votul Parlamentului, pentru că spunea Siegfried Mureșan că va merge până la final, până la votul Parlamentului, cu acest mandat pe care l-a primit de la președintele României.