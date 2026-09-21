Este anchetă complicată într-un cimitir din Slatina unde s-ar fi făcut deshumări ilegale. Cercetările au pornit după ce mai mulţi saci cu rămăşiţe umane au fost găsite într-o criptă comună, de muncitorii care făceau lucrări de întreținere.

Ancheta devine una tot mai complexă. Au avut loc audieri și vor mai urma audieri în acest sens. Osemintele au fost descoperite săptămâna trecută de către angajații care făceau săpături, acțiuni specifice activităților funerare.

Dosar penal pentru profanare

Rămășițele umane au fost descoperite într-o criptă falsă la marginea cimitirului. Până acum, anchetatorii au anunțat că au fost găsite rămășițele a 20 de persoane. Acuzații sunt aduse fostului administrator privat al cimitirului evacuat cu executorul în urmă cu două săptămâni.

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Acesta este acuzat că ar fi scos rămășițele umane pentru a elibera unele locuri de veci. Este de menționat faptul că cimitirul a intrat recent în administrarea primăriei printr-un ordin judecătoresc, iar fostul administrator a transmis prin avocat că toate procedurile ar fi fost făcute legal.

Anchetatorii au deschis acum un dosar penal pentru profanare de cadavre și morminte și au loc cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt.