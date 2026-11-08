Roxana, o româncă de 27 de ani din Italia, a murit după ce a ajuns cu mașina sub o macara: "O durere imensă"

Sfârșit tragic pentru o româncă de 27 de ani din Italia. Roxana a murit, după ce autoturismul în care se afla s-a izbit frontal de un camion. Impactul a fost atât de violent, încât Ford Focus-ul a ajuns sub mașina de mare tonaj.

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie , la kilometrul 15-100 al șoselei naționale 17, între Vigliano și Sella di Corno, pe teritoriul comunei Scoppito. Roxana venea dinspre Antrodoco, localitatea în care locuiește partenerul ei, și se îndrepta spre casă în L’Aquila.

A murit în drum spre casă

Pentru Roxana, medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Tânăra plecase din Săbăoani, județul Neamț, și își construise de câțiva ani o viață nouă în Italia. În prezent, lucra ca asistentă la un cabinet stomatologic. Traficul a fost blocat în ambele direcții pentru mai multe ore, scrie Il Capoluogo.

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Conducătorul camionului, un bărbat de 40 de ani, originar din provincia Rieti, este cercetat pentru omor rutier. Demersul are caracter procedural și permite efectuarea tuturor verificărilor necesare, fără ca răspunderea sa să fi fost stabilită.

Conform reconstituirii preliminare, camionul s-ar fi aflat pe propria bandă, iar autoturismul Roxanei ar fi derapat și ar fi pătruns pe contrasens. Cauza pierderii controlului mașinii rămâne de clarificat. Printre împrejurările luate în calcul se află și carosabilul devenit alunecos din cauza ploii.

Vestea morții i-a afectat pe toți cei care au cunoscut-o pe Roxana. „Fată dulce și mereu însorită.. în viața de zi cu zi ca și în muncă.. ne-am văzut ultima dată marți.. Nu-mi vine să cred.. tristețe infinită “ “Destin nedrept” , “Nu există cuvinte”. "O durere imensă", "Doamne da putere familiei și fratelui ei că rău îmi mai pare odihnească în pace sufletul tău înger frumos", sunt doar câteva din mesajele postate de cei dragi.