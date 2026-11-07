Un nou record mondial a fost stabilit sâmbătă în județul Prahova, după ce 2.512 arbori au fost plantați în același timp în satul Cărbunari, din comuna Poienarii Burchii. Performanța a fost omologată oficial de reprezentanții Guinness World Records, potrivit Agerpres.

Un sat din Prahova a intrat în Cartea Recordurilor. Performanța impresionantă reușită de voluntari - Facebook/ IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Primarul comunei, Ionuţ Gheorghe, a declarat, pentru AGERPRES, că recordul a fost omologat cu 2.512 puieţi plantaţi simultan. La eveniment au fost prezenţi ministrul Mediului, Natalia Intotero, ministrul Apărării, Radu Oprea, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, precum şi autorităţi locale şi judeţene.

"Este mai mult decât un eveniment, este solidaritate pentru mediu, pentru sănătatea noastră, a tuturor, a românilor şi a generaţiilor viitoare, a copiilor României. Mă bucur să văd atât de mulţi oameni pentru o cauză nobilă, aceea a viitorului. Pădurea Prieteniei înseamnă mai mult decât prietenie, înseamnă România, de aceea felicit organizatorul şi vreau să mulţumesc autorităţilor locale, vreau să mulţumesc Romsilva pentru tot sprijinul şi colegilor mei miniştri care astăzi au decis să se alăture şi ei acestei campanii, domnului ministru Radu Oprea şi domnului ministru Mihai Alexandru Ghigiu. (...) Pădurea Prieteniei va arăta că România poate să fie solidară pentru un mediu curat, pentru un mediu sănătos şi pentru ca România să fie pe locul întâi în lume", a declarat Intotero.

Evenimentul a fost pregătit pe parcursul a şase luni, conducerea Asociaţiei Act for Tomorrow subliniind în acest context nevoia de păduri şi de acţiuni de reîmpădurire.

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Șase luni de pregătiri pentru stabilirea recordului mondial

"Ne pregătim de şase luni. Este un eveniment extraordinar pentru noi, pentru România şi chiar pentru Europa. Avem nevoie mai mult ca oricând de păduri. Este un apel la nivel naţional, la nivel european, de a conserva ceea ce avem, de a găsi locurile care sunt degradate în România şi în Europa pentru a le reîmpăduri. Avem resurse. Ăsta este un semnal de alarmă pe care îl tragem către autorităţi că nu avem terenuri atât de multe pe care ne-am dori să le identificăm. (...) Românii se mobilizează. Dacă le oferi posibilitatea, ei vin să facă voluntariat, se implică foarte mult, avem nevoie de optimism şi de acţiuni pozitive mai mult ca oricând", a afirmat preşedintele Asociaţiei Act for Tomorrow, Andrei Coşuleanu.

În ceea ce priveşte organizarea evenimentului, el a menţionat efortul deosebit pentru pregătirea terenului, mai ales în contextul ploilor din ultima perioadă, dar şi achiziţia a 3.000 de cazmale, care au fost aduse din Danemarca şi alte ţări, întrucât în România nu a existat stoc suficient.

Peste 50 de companii, universități și licee s-au alăturat acțiunii de împădurire

Recordul mondial anterior a fost de 2.055 de participanţi şi a fost stabilit în India, în iulie 2025. După încheierea momentului dedicat recordului mondial, participanţii au continuat plantarea, obiectivul zilei fiind plantarea a 35.000 de puieţi, care vor pune bazele unei noi păduri pentru comunitatea locală. Pregătirea evenimentului a reunit peste 50 de companii, care au contribuit cu resurse, produse, servicii şi echipe de voluntari.

Conform datelor comunicate anterior de Asociaţia Act for Tomorrow, iniţiativei i s-au alăturat şi comunităţile din cinci universităţi şi trei licee silvice: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Liceul Tehnologic Silvic "Dr. Nicolae Rucăreanu" din Braşov, Colegiul Silvic "Theodor Pietraru" din Brăneşti şi Liceul Tehnologic Silvic din Câmpina.

Organizatorii au pus la dispoziţia voluntarilor uneltele şi mănuşile necesare, apă, gustări şi o masă caldă, iar programul a inclus şi momente de relaxare şi socializare. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Act for Tomorrow şi Kaufland România, fiind susţinut de Ministerul Mediului.