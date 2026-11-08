Cumpărate, montate şi rămase de decor! Vorbim despre radarele fixe instalate în urmă cu 8 luni la Timişoara, care deşi sunt pregătite să fie conectate la sistemul e-SIGUR, încă nu funcționează. Primăria susține că și-a făcut toate temele, atât din punct de vedere tehnic, cât și legal. Pe de altă parte, Poliția spune că mai sunt verificări tehnice de făcut și că legislația trebuie modificată.

În primăvară, radarele fixe compatibile cu sistemul e-SIGUR, de pe două bulevarde principale din Timișoara, erau prezentate drept o premieră națională. Orașul de pe Bega urma să devină primul oraş din România cu astfel de dispozitive. Era o chestiune de zile până când șoferii vitezomani urmau să își primească amenzile acasă.

Au costat 24.000 de euro. Au fost montate, calibrate, testate şi anunţate cu surle şi trâmbiţe. Dar ce să vezi, la aproape 8 luni distanţă, radarele fixe din Timișoara, compatibile cu sistemul e-SIGUR ... sunt doar de poză.

Primăria Timișoara spune că a cumpărat toate softurile solicitate și a transmis documentele necesare, iar acum aşteaptă decizia Poliţiei Române, care tot întârzie.

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"MAI în mod constant foloseşte camerele şi filmarile Primăriei Timişoara ca să prindă hoţi, criminali. Deci, în contextul în care dânşii folosesc camerele noastre, ne-au comunicat că camerele noastre nu sunt bune și ne trebuie alte camere. Le-am cumpărat şi pe acelea, le-am omologat, le-am reglementat. Ulterior ne-au zis că trebuie alt soft, am cumpărat şi acel soft", a declarat Ruben Laţcău, viceprimar.

Ce spune Poliţia

În replică, Poliţia spune că specialiștii încă verifică compatibilitatea echipamentelor și condițiile tehnice pentru conectarea la e-SIGUR. În plus, ar mai fi o problemă de rezolvat.

MAI vrea schimbarea legislaţiei. "Cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist. (...) În acest sens, Poliția Română a inițiat demersuri, în vederea actualizării cadrului legal normativ".

Altfel spus, MAI vrea o lege care să permită procesarea automată a unui număr mare de abateri, digitalizarea completă a procedurilor și eliminarea corespondenței trimise de două ori. Apoi, trebuie stabilite şi regulile pentru folosirea probelor digitale și comunicarea amenzilor, astfel încât sancțiunile să fie legale.

"Cred că e ok să avem un sistem de monitorizare a traficului, care să fie şi omologat, să dea amenzile respective", spune un şofer. "Vorparticipanţi rămâne cateva zeci de mii fără permis în prima lună, dar pentru siguranţă sigur vor fi mai ok. Fiecare şofer îşi face de cap, eu sunt unul dintre cei care nu, dar ar fi bine să fie funcţionale", adaugă alţi la trafic.

Deocamdată, autoritățile nu pot avansa un termen pentru activarea celor două radare și conectarea lor la sistemul e-SIGUR.