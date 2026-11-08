Domeniul care caută tot mai mulţi angajaţi, în timp ce firmele pregătesc concedieri pe bandă rulantă

Vin vremuri grele pentru angajați. 1 din 5 antreprenori se pregătește să facă disponibilizări spun studiile recente, iar de noi angajări vorbesc tot mai puţini.

După ani de zile în care firmele se plângeau că nu găsesc oameni, perspectivele pentru anul viitor nu sunt deloc optimiste şi tot mai multe companii reduc personalul sau blochează recrutările.

60.000 de salariați au fost disponibilizaţi într-un singur an, cele mai mari scăderi au fost în industrie și în administrația publică. La polul opus, construcțiile sunt printre puținele domenii în care numărul angajaților a crescut, aproape 7.000 într-un an. Cererea în domeniu este mare, mai ales pentru personal calificat.

Acelaşi studiu vorbeşte şi despre cei care au în plan noi angajări... doar 1 din 10 antreprenori. O scădere drastică față de aproape 14 la sută în 2025 și 24% în 2024. Nesiguranța se vede şi în planurile firmelor.

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Peste jumătate dintre antreprenori spun că situația financiară a afacerilor s-a înrăutățit în ultimul an, de aceea şase din 10 nu se mai gândesc la noi investiții.