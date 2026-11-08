Ne dorim ca cei mici să fie descurcăreţi şi isteţi, însă primii care le sabotează independenţa sunt chiar părinţii. Ei sunt cei care, chiar din primii ani, cer continuu educatoarelor poze şi filmuleţe cu activităţile de la grădiniţă. Este o presiune pentru dascălii care, în loc să-şi facă treaba, ajung să facă şedinţe foto-video. Specialiştii în parenting spun că nu este deloc sănătos pentru părinţi să fie mereu conectaţi la ce se întâmplă la creşă sau grădiniţă.

Între 15 şi 30 de minute din activitatea zilnică de la creşă, grădiniţă şi chiar şcoala primară sunt rezervate sesiunilor foto-video. Nu copiii sunt cei care se desprind cu greu de părinţi, adulţii sunt cei care abia rezistă câteva ore departe de cei mici.

"Avem şi grupul de whatsapp. Acolo trimitem filmuleţe din timpul activităţilor, cântecele, mişcare, chiar şi la joaca liberă în curte. Suntem un pic de fotografi, cum ar fi. Dar ne focusăm mai mult pe copil. Şi eu le spun din start părinţilor, preferaţi să le fac poze toată ziua, să vă trimit poze, sau preferaţi să-i iubesc şi să mă joc cu ei", a explicat Stela Popescu, educatoare.

Educatoarele, nevoite să fie și fotografi pentru a răspunde cerințelor părinților

Trendul fotografiilor de la grădiniţă a apărut din grija normală a părinţilor, dar a căpătat proporţii nesănătoase spun specialiştii. Tocmai de aceea, unele unităţi şcolare au suspendat accesul la camerele de supraveghere.

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"Păi nu mai avem că ar însemna că eu în loc să stau cu copiii și să fac activitățile, ar trebui să dau explicații. Dacă există o situație când copilul se lovește, se împiedică, aleargă, sunt inevitabile, atunci noi avem totul înregistrat și putem viziona ce s-a întâmplat", a mai spus Stela Popescu.

"Sunt părinți care vor mai mult și mai mult. Le-am explicat că într-o fotografie nu poate să cuprindă o realitate, că nu-l prinzi când este fericit. În momentul în care copilul este observat, adicăm noi îl pozăm, el deja are o altă atitudine. Nu este o realitate a stării lui de atunci. Asta am încercat să le transmitem părinților", a afirmat Florentina Ştefan, directoare grădiniţă.

Chiar şi părinţii recunosc că uneori exagerează.

"E clar o intruziune care nu e binevenită, creează frustrare în rândul dascărilor și bineînțeles că se ajunge la tot felul de situații mai puțin dezirabile". "Cer și toți odată, cer și pe rând. Cer de la diferite activități, au diferite pretenții de la... cadrele didactice, să spun așa. De asemenea și cadrele didactice au la fel pretenții multe de la părinți". "Trebuie să aibă încrederă în dascăli. Dacă nu mai avem încrederi în dascăli, în ce mai avem încredere în ziua de azi? Control trebuie, dar cu o anumită limită", au spus părinţii.

Şi psihologii sunt de acord cu asta: monitorizarea excesivă ascunde, în realitate, o vulnerabilitate emoţională a adulților și poate sabota dezvoltarea celor mici.