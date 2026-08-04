Rusia își extinde flota de nave fantomă pentru transportul gazelor lichefiate, ca să evite sancțiunile UE

Rusia își extinde discret flota fantomă de nave transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL), adăugând nave second-hand și primele metaniere construite pe plan intern, înaintea interdicției Uniunii Europene privind importurile de GNL rusesc, care va intra în vigoare anul viitor.

Autorităţile estone au reţinut un vas care ar fi făcut parte din flota fantomă a Rusiei. 11 aprilie 2025 - ProfiMedia

Cel puțin opt metaniere second-hand au fost vândute și ulterior utilizate pentru transportul de încărcături rusești în ultimele șase luni, potrivit companiei de analiză maritimă Windward. Astfel, dimensiunea flotei a ajuns la 25 de nave, inclusiv două vase noi construite la șantierul naval rus Zvezda, scrie Financial Times.

Strategia folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale

Flota în creștere îi va permite Moscovei să continue transporturile de gaze și după intrarea în vigoare a restricțiilor din 2027, într-o strategie similară cu cea folosită în cazul "flotei fantomă" de petroliere, utilizată pentru ocolirea sancțiunilor occidentale. Uniunea Europeană a impus treptat restricții mai dure pentru a reduce veniturile obținute de Kremlin din combustibili fosili, bani care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina.

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Irina Mironova, cercetător principal la New Energy Advancement Hub, a declarat că flotele petroliere fantomă au precedente în cazul Iranului și Venezuelei, însă Rusia reprezintă un caz aparte prin nivelul ridicat de dezvoltare tehnologică a industriei sale de gaze în momentul impunerii sancțiunilor.

"Este un fenomen unic", a spus aceasta.

Țările Uniunii Europene, care au cumpărat aproape întreaga producție a uzinei Yamal din Siberia în prima jumătate a acestui an, vor fi interzise să mai importe GNL rusesc începând din 2027. Unele proiecte rusești de gaze lichefiate sunt deja afectate de sancțiuni, inclusiv proiectul Arctic LNG 2 al companiei Novatek.

UE a anunțat recent că vânzarea de metaniere către entități rusești trebuie notificată la Bruxelles, însă a renunțat la interzicerea transportului de GNL pe nave europene către țări terțe, după presiuni puternice exercitate de Grecia.

În timp ce flota fantomă de petroliere a Rusiei numără acum peste 1.000 de nave care operează în afara sistemelor occidentale de asigurare și documentare, Moscova a fost mai lentă în dezvoltarea unei flote similare pentru GNL, deoarece aceste nave sunt mult mai complexe.

Patru dintre navele transportatoare de GNL recent achiziționate de Rusia au preluat încărcături din terminale care gestionează gaze supuse sancțiunilor occidentale, potrivit datelor Kpler analizate de Financial Times. Toate navighează acum sub pavilion rusesc și au primit nume noi similare: Kosmos ("spațiu" în rusă), Orion, Merkuriy și Luch ("rază").

Rusia construiește primele sale metaniere la șantierul Zvezda

Rusia a construit, de asemenea, primele sale două metaniere la șantierul naval Zvezda, situat pe coasta Extremului Orient rus. Prima, Aleksey Kosîghin, a transportat încărcături provenite de la Arctic LNG 2 după ce a fost livrată companiei de transport maritim de stat Sovcomflot în decembrie. A doua navă, Konstantin Posiet, a fost botezată în cadrul unei ceremonii organizate luna aceasta.

Compania privată Novatek domină industria rusească de GNL. Uzina sa emblematică Yamal din Siberia, împreună cu proiectul Arctic LNG 2 afectat de sancțiuni, asigură peste 65% din producția totală a Rusiei, potrivit datelor oficiale. Proiectul Sakhalin-2, controlat de gigantul energetic de stat Gazprom, furnizează încă aproximativ 30%.

O mare parte din volumele provenite de la instalațiile care nu sunt supuse sancțiunilor sunt transportate de nave închiriate de la companii internaționale, inclusiv Dynagas din Grecia, Mitsui OSK din Japonia și Seapeak. Însă valul de sancțiuni occidentale a obligat Moscova să își diversifice metodele de transport.

Navele din flota fantomă de GNL sunt deținute în principal de companii paravan cu legături rusești, în jurisdicții precum Dubai, Hong Kong și Singapore, și folosesc pavilioane de complezență. Acestea recurg la metode similare celor folosite de flota fantomă de petroliere, inclusiv bruierea frecventă a semnalelor de identificare și transferuri de marfă între nave pentru a ascunde originea încărcăturilor.

"Tacticile sunt în mare parte aceleași, însă aplicarea lor este mult mai dificilă din cauza specificului transportului de GNL", a declarat Septimus Knox, director la compania de informații corporative S-RM.

Navele GNL, unele dintre cele mai sofisticate din lume

Transportul GNL este mult mai complicat decât cel al petrolului. Metanierele sunt printre cele mai specializate nave din lume, au un cost de aproximativ 300 de milioane de dolari și folosesc sisteme complexe de izolare pentru a menține gazul în stare lichidă la minus 162 de grade Celsius.

O altă dificultate este faptul că principalele instalații rusești de producție sunt amplasate în zona arctică. Pentru cea mai mare parte a anului sunt necesare nave cu clasă de gheață, ale căror corpuri sunt proiectate să reziste presiunii gheții arctice.

China este singurul cumpărător al producției Arctic LNG 2 afectate de sancțiuni. Potrivit estimărilor Financial Times, bazate pe date Kpler, 11 nave cu o vârstă medie de 10 ani preiau încărcături de la acest proiect. Gazul este transferat în hub-uri plutitoare către nave convenționale care îl transportă apoi în China.

Toate aceste nave sunt vizate de sancțiuni americane, iar Novatek a devenit proprietarul sau operatorul tuturor, cu excepția uneia, în ultimii doi ani.

Alte patru metaniere sunt în construcție la Zvezda, în timp ce șase nave cu clasă de gheață sunt blocate la șantierul naval sud-coreean Hanwha din cauza sancțiunilor.

Navin Kumar, director pentru cercetare maritimă la compania de consultanță Drewry, a avertizat că Rusia ar putea întâmpina dificultăți în construirea propriilor nave, deoarece compania franceză GTT deține aproape monopolul asupra sistemelor speciale de izolare necesare transportului GNL.

GTT a anunțat în ianuarie 2023 că va suspenda contractele cu Rusia ca urmare a sancțiunilor europene.

Chiar dacă Rusia ar reuși să dezvolte propriile sisteme de izolare, acestea ar necesita aprobări din partea Organizației Maritime Internaționale și a societăților de clasificare navală, proces care ar putea dura ani de zile și ar obliga Moscova să recurgă în continuare la piața navelor second-hand.

Carl-Antoine Saverys, director executiv al companiei de transport gaze Exmar, a declarat că firma sa concurează cu cumpărătorii ruși pentru achiziția de metaniere second-hand.

"Multe nave mai vechi ajung pe piață, iar eu cred că o parte dintre acestea vor ajunge în flota Rusiei", a spus acesta.