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4 morți și 4 răniți după ce un soldat rus a deschis focul asupra unor camarazi și civili în Crimeea

4 morți și 4 răniți după ce un soldat rus a deschis focul asupra unor camarazi și civili în Crimeea 4 morți și 4 răniți după ce un soldat rus a deschis focul asupra unor camarazi și civili în Crimeea - arhivă
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 04.08.2026, 10:48 | Modificat la 04.08.2026, 10:51

Un soldat rus a deschis focul asupra unor camarazi şi a unor civili în districtul Sevastopol din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia, ucigând cel puţin patru persoane şi rănind alte patru, a anunţat guvernatorul local Mihail Razvojaiev, citat marţi de EFE.

Un soldat rus a deschis focul asupra unor camarazi şi a unor civili în districtul Sevastopol din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia, ucigând cel puţin patru persoane şi rănind alte patru, a anunţat guvernatorul local Mihail Razvojaiev, citat marţi de EFE, transmite Agerpres.

"Tragedie la Sevastopol. O situaţie de urgenţă a avut loc în localitatea Hmelniţki. Conform informaţiilor preliminare, un soldat a deschis focul asupra camarazilor săi. Un bărbat a fost ucis, altul a fost rănit", a scris el luni pe Telegram.

Soldatul a atacat apoi mai mulţi civili, ucigând doi bărbaţi (în vârstă de 59 şi 71 de ani) şi o femeie de 64 de ani şi rănind alţi trei.

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Razvojaiev a transmis condoleanţe familiilor şi apropiaţilor celor decedaţi şi a menţionat că toţi răniţii primesc îngrijiri medicale de urgenţă şi că "medicii fac tot posibilul pentru a le salva vieţile".

"Atacatorul a fost reţinut", a declarat el, indicând că anchetatorii şi experţii criminalişti lucrează deja la faţa locului pentru a stabili toate circumstanţele incidentului.

Guvernatorul nu a dezvăluit posibilele motive ale atacatorului şi a făcut apel la "calm şi încredere doar în informaţiile oficiale".

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De la începutul războiului din Ucraina, autorităţile şi politicienii ruşi au atras atenţia asupra riscului potenţial de creştere a criminalităţii din cauza acţiunilor foştilor combatanţi, dintre care unii au fost recrutaţi din închisorile ruseşti sau au plecat pe front pentru a se sustrage urmăririi penale. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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