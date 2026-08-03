Momentul în care o dronă ucraineană lovește o plajă aglomerată din Rusia. Patru oameni au murit

O dronă ucraineană a lovit o plajă aglomerată din apropierea orașului Gelendjik, în regiunea Krasnodar, provocând moartea a patru civili, inclusiv a unui copil. Alte 10 persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite. Cel puţin şapte persoane au fost ucise în urma unor atacuri ucrainene în Rusia.

Deși imaginile par să arate o dronă întreagă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunțat pe Telegram că "fragmente de drone" au căzut în satul Arhipo-Osipovka și că "atacul a vizat infrastructura civilă". Nu este clar dacă drona a lovit intenționat plaja sau a fost deviată și avariată de apărarea aeriană a Rusiei.

Imagini publicate pe Telegram arată cum o dronă kamikaze aparent intactă, dar neclar dacă a fost deviată sau nu, se prăbuşeşte pe o plajă plină cu oameni.

Krasnodar este o regiune din sudul Rusiei, cu ieșire la Marea Neagră și Marea Azov. Gelendjik se află chiar pe litoralul Mării Negre, la aproximativ 180 km sud-vest de orașul Krasnodar.

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Dronele ucrainene au lovit iar în Rusia

El i-a cerut primarului orașului Gelendjik, Aleksei Bogodistov, să îi sprijine pe răniți și familiile persoanelor decedate. Bilanțul inițial anunța trei morți, ulterior numărul victimelor decedate a urcat la patru.

"La Gelendjik a avut loc o tragedie. În satul Arhipo-Osipovka, în urma căderii unor fragmente de drone, potrivit informațiilor preliminare, au murit trei persoane. Transmit sincere condoleanțe familiilor și apropiaților acestora. Alte 13 persoane, inclusiv copii, au fost rănite. Acestora li se acordă îngrijirile medicale necesare. Atacul a vizat infrastructura civilă. La locurile unde au căzut fragmentele intervin serviciile operative și speciale. I-am cerut primarului orașului Gelendjik, Aleksei Bogodistov, să acorde tot sprijinul necesar persoanelor rănite și familiilor celor decedați", a transmis guvernatorul.

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7 morţi în Rusia şi Crimeea

Alte trei persoane au murit în urma unui atac cu drone ucrainene în Crimeea anexată, potrivit lui Serghei Aksionov, guvernatorul instalat de ruși în peninsula anexată de Moscova în 2014. Aici, alte două persoane au fost rănite. Guvernatorul nu a oferit alte informații despre consecințele atacurilor ucrainene.

Canalul de Telegram pro-ucrainean "Krymski Veter" a relatat despre un incendiu în apropierea Podului Kerci și a unui terminal de petrol și gaze, precum și în piața centrală din Kerci. Un alt canal pro-ucrainean, Astra, a relatat despre un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe.

În total, potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de 3 august, forțele de apărare antiaeriană au doborât 131 de drone ucrainene deasupra regiunilor Rusiei, Crimeei anexate și Mării Negre. Informaţiile nu pot fi verificate independent.

În regiunea Vladimir a fost lovit un depozit Wildberries, iar trei persoane au fost rănite. La Belgorod a luat foc o clădire a Universității Tehnologice, unde ar fi fost dezvoltate și testate drone, potrivit siteului independent, în limbă rusă, Meduza.

Ucraina se apără împotriva invaziei ruseşti de mai bine de patru ani, cu ajutor militar şi financiar occidental substanţial.

Kievul şi-a extins recent atacurile în adâncul teritoriului rus. Drept urmare, un număr tot mai mare de civili au de suferit. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că războiul trebuie readus în Rusia