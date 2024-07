Ruşii susţin că au dezactivat dintr-o lovitură șase avioane de luptă inamice. Ca să-i păcălească, ucrainenii au desenat avioane pe asfalt

Telegram

Ucrainenii: "Un milion de ani de război şi oile nu învață nimic"

Deşi lovitura fusese raportată iniţial luni de bloggeri militari ucraineni şi ruşi, Ucraina nu a comentat oficial informaţiile. Bloggerii militari ucraineni susţin că bilanţul ruşilor este exagerat.

Canalul ucrainean de Telegram "Nikolaevsky Vanyok", apropiat de Vitali Kim, guvernatorul regiunii Nikolaev, a respins bilanţul ruşilor, fără a preciza însă daunele reale produse. Acesta îi critică pe comandanții ucraineni, care țin avioanele sub cerul liber când dronele ruseşti zboară deasupra lor, spunând că sunt "chiar mai răi decât rușii". "Un milion de ani de război şi oile nu învață nimic", a conchis el. Potrivit sursei citate, ucrainenii nu au suferit pierderi umane.

Iuri Ignat, fost purtător de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, a confirmat atacul, dar a insistat şi el că pierderile au fost mai mici. "Există pierderi, dar mai puţine decât afirmă inamicul. Forţele aeriene fac totul pentru a contracara (planurile) inamicului, a-l pune pe piste greşite, mai ales folosind machete", a scris el pe Facebook.

Ucraina are probleme în securizarea aerodromurilor

Totuşi, bombardarea aerodromului şi faptul că acesta era sub supravegherea unei drone ruseşti la o asemenea distanţă de front arată dificultăţile Ucrainei în materie de apărare antiaeriană şi ameninţarea sub care se vor afla avioanele F-16 pe care le aşteaptă. Acestea ar trebui să permită atât securizarea spaţiului aerian, cât şi sprijin pentru trupele la sol. Preşedintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de 120-130 de avioane.

Livrarea primelor avioane din zecile promise de ţări NATO, care le şi instruiesc echipajele, ar urma să aibă loc în curând Atacul împotriva bazei aeriene Mirogorod "a stârnit multe întrebări în societate, mai ales de ce avioanele nu erau la adăpost, ci sub cerul liber. Răspunsul e simplu: nu există adăposturi", a notat centrul de analiză militar ucraineană Defense Express.

"În timp ce Ucraina aşteaptă avioanele F-16, se pune problema securităţii lor la sol", adaugă Defense Express, observând de asemenea că armata nu a putut face nimic împotriva dronei de supraveghere care a filmat atacul.

Ruşii susţin pe baza atacurilor filmate că de la începutul anului, au lovit în total cel puțin 14 avioane pe aerodromurile ucrainene, șapte avioane de luptă Su-27 și patru MiG-29, două avioane de atac Su-25 și un avion de antrenament L-39.

Olanda va începe să livreze în curând Ucrainei primele avioane F-16

Guvernul olandez a transmis că "în curând" primele avioane de luptă F-16 vor fi livrate Ucrainei, dar nu poate oferi detalii despre numărul de aeronave sau data exactă a livrării, din motive de securitate. Totodată parlamentarii americani cer Pentagonului să accelereze antrenarea piloților ucraineni, motivând că până la finalul anului, Ucraina va avea mai multe astfel de aeronave decât militari calificați să le piloteze.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cum se termină diseară meciul România - Olanda? Bate România Bate Olanda

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰