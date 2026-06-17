Micul sat este atât de frumos, încât a fost comparat cu Veneția, cu canalele săpate manual și căsuțele cu acoperișuri de paie. Este un loc în care timpul pare să curgă mai încet.

- Satul cu 2.800 de locuitori care face concurenţă Veneţiei. Tot mai mulţi turişti aleg această destinaţie - Profimedia

Giethoorn, un sat din Olanda, situat în nord-estul acestei țări iubitoare de saboți și vafe, are doar 2.800 de locuitori, iar lipsa totală a drumurilor în centrul său face ca deplasarea să fie destul de dificilă dacă nu ești obișnuit să mergi cu bicicleta sau cu barca. Totuși, cei care se aventurează în sat, situat la doar două ore de mers cu trenul de la Amsterdam, rareori regretă alegerea făcută.

Satul, supranumit "Veneţia Olandei"

Giethoorn se numără printre cele mai fermecătoare și pitorești destinații pe care le-ai putea întâlni vreodată, un loc în care ritmul vieții pare să încetinească considerabil. Absența vehiculelor motorizate înseamnă că zgomotul și agitația sunt reduse la minimum, relatează Mirror, citat Mediafax.

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Amploarea remarcabilă a rețelei de canale săpate manual care străbat Giethoorn i-a adus așezării celebrul său pseudonim, "Veneția Olandei". Locuitorii se bazează în egală măsură pe bărci pentru a se deplasa, a face cumpărături și a-și vizita vecinii, la fel ca cei care locuiesc în "Regina Adriaticii".

Zona satului pe care majoritatea vizitatorilor o vor descoperi în timpul șederii lor cuprinde tocmai aceste canale, care au împărțit o parte a așezării în numeroase insulițe mici, legate între ele de 176 de poduri. În ciuda dimensiunilor sale modeste, atât din punct de vedere geografic, cât și al populației, Giethoorn are o importanță semnificativă în industria turistică olandeză.

Aproximativ 1 milion de oameni vin aici anual, ceea ce înseamnă 357 de turiști pe locuitor. Mulți localnici sunt mândri de faptul că satul a reușit să învingă sute de concurenți pentru a-și asigura un loc în ediția mondială oficială a jocului Monopoly.

La fel ca Veneția, Giethoorn a devenit oarecum o victimă a propriei sale popularități. Afluxul enorm de turiști face ca navigarea să fie destul de dificilă în perioada de vară și îi răpește pentru scurt timp liniștea și serenitatea care stau la baza farmecului său.

Scriitorul de călătorii Tassie Devil Abroad a trăit această experiență pe propria piele în timpul unei vizite în sat. "Giethoorn a devenit o destinație destul de populară în ultima vreme, așa că s-ar putea să ai o surpriză neplăcută când îl vizitezi și îl găsești foarte aglomerat de grupuri de turiști și alți vizitatori, care se plimbă în grupuri pe poteci sau aglomerează canalele cu bărcuțele lor închiriate", a scris acesta.