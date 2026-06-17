Iubirea modernă nu mai are nevoie de un singur acoperiş. Tot mai mulţi oameni, în special tineri, preferă să locuiască în case diferite, chiar dacă sunt într-o relaţie. Este rețeta perfectă pentru independență în doi, însă pe termen lung specialiştii spun că nu funcţionează. Mai ales în cazul în care apare şi un copil! Oricum, fenomenul este extins în toată lumea, nu doar în România, şi se numeşte "Living Apart Together", adică "Separat, dar impreună!". Un stil de viaţă pentru cei care vor relații stabile, dar şi spațiu personal. Cum funcţionează, vedeţi într-un material exclusiv Observator 16.

Își împart timpul, emoțiile și planurile de viitor, dar nu și factura la întreținere. Își trăiesc relația ca orice alt cuplu, doar că la finalul zilei, fiecare se întoarce în propria locuință. Este modelul ales de tot mai mulți tineri care vor să combine viața de cuplu cu independența personală. Fenomenul are şi un nume "Living Apart Together" ,în traducere "împreună, dar separat". La 43 de ani, acest bărbat recunoaște cu umor că trăiește singur de aproape două decenii și s-a obișnuit atât de bine cu ideea, încât acum i-ar fi greu să împartă spaţiul cu cineva.

Sociologii spun că fenomenul este și o consecință a creșterii nivelului de trai

"Cei care aleg modelul acesta spun lucruri care sună rezonabil: se ceartă mai puţin, micile certuri zilnice depre cine spala vasele, cine face mai multă dezordine au dispărut. Tocmai pentru ca nu se mai văd atât de des preţuiesc mai mult timpul împreuna. O relație nu se măsoară în mp impartitiţi, se măsoară în cât de în siguranţă, cât de văzut şi cât de liber te simţi lângă omul de lângă tine", a declarat Radu Bălănescu, psiholog. Maria crede că acest model funcționează cel mai bine la începutul unei relații, atunci când partenerii încă se descoperă. Însă nu şi pe termen lung. "Cred că este și mai sănătos. Cu cât e mai puţin, cu atât e mai bine. Asta e pentru când sunteţi la început", a declarat Maria.

Articolul continuă după reclamă

Sociologii spun că fenomenul este și o consecință a creșterii nivelului de trai și a independenței financiare. Astăzi, mulți parteneri își pot susține singuri stilul de viață, ceea ce le oferă libertatea de a-și construi relația după propriile reguli. Astfel, se pune mai mult accentul pe împlinirea emoţională, decât pe nevoia de a convieţui cu cineva. "Fiecare individ are nevoie de spaţiu personal, de un backstage, de o ieşire de pe scena vieţ-ţşii, un loc unde să renunţe la rolul social şi să devină el insuţi. Frecvenţa interacţiunii cu partenerul nu garantează calitatea ataşamentului cu acesta", a declarat Alexandru Zodieru, sociolog. Deși pentru unii funcționează foarte bine, modelul nu este lipsit de riscuri. În unele cupluri, lipsa conviețuirii poate aduce şi lipsa conexiunii.

"Fricţiunea zinică pe care o eviti de multe ori e fix locul unde se creează intimitatea reală. Există riscul să rămâi doar în varianta ta cea mai bună şi să nu ajungi la vulnerabilitatea reală, fix aceea de care intimitatea profundă are nevoie. Pentru un cuplu casa comună e locul unde înfloreşte dragostea", a declarat Radu Bălănescu, psiholog. Un avantaj clar al conviețuirii este cel financiar: împărțirea cheltuielilor face ca traiul în doi să fie, în general, mai ieftin. "Locuitul impreuna reduce cheltuielile pentru ca se impart costurile locuintei si ale traiului zilnic, totusi alegerea tine de nevoia de independenta si de etapa la care se afla relatia. pentru ca decizia de a locui impreuna nu e doar una financiara", a declarat Irina Chiţu, analist financiar. Lucrurile se complică mai ales atunci când mai apare un membru în familie. Dincolo de relația de cuplu, intervine nevoia de stabilitate a familiei, esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.