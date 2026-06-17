Grupul francez Renault îşi extinde activitatea în industria de apărare şi va produce drone militare în parteneriat cu Thales, companie specializată în tehnologii militare, au anunţat marţi cele două companii, potrivit Reuters .

Renault şi Thales vor produce drone militare folosite pe modelul celor din războiul din Ucraina - Profimedia

Renault va construi muniţiile rătăcitoare operate de la distanţă Toutatis, dezvoltate de Thales, într-una dintre fabricile sale.

Renault va produce 1.000 de drone militare pe lună

Producţia, de 1.000 de unităţi pe lună, ar putea începe chiar de anul viitor şi va viza în principal pieţele externe. Acordul, anunţat la târgul de apărare Eurosatory, organizat în apropiere de Paris, este al doilea parteneriat în domeniul apărării între cele două grupuri, care lucrează împreună şi la un vehicul militar.

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Companiile au transmis că înţelegerea va creşte semnificativ capacitatea industrială a Franţei într-un domeniu strategic. Muniţiile rătăcitoare, drone care survolează o zonă-ţintă înainte de a lovi, au jucat un rol central în războiul din Ucraina. "Am pornit de la nevoia militară", a declarat Patrice Caine, CEO-ul Thales. "Am analizat îndeaproape ce se întâmplă în mai multe teatre de operaţiuni, în special în Est, dar nu exclusiv."

Invazia Rusiei în Ucraina şi schimbarea politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump au determinat ţările europene să îşi majoreze cheltuielile pentru apărare, ceea ce a dus la folosirea capacităţii disponibile din sectorul auto pentru creşterea producţiei.

Renault a anunţat în februarie că Ministerul francez al Forţelor Armate i-a cerut să ajute la consolidarea sectorului de apărare al ţării. Expertiza industrială a Renault va ajuta la extinderea mai rapidă a producţiei de drone şi la costuri mai mici, a declarat CEO-ul François Provost.

Thales produce acum doar 100 de drone Toutatis pe an

Thales produce în prezent aproximativ 100 de drone Toutatis pe an. Parteneriatul cu Renault va creşte producţia prin trecerea de la imprimarea 3D la turnarea prin injecţie a plasticului, la scară mai mare, designul dronei urmând să fie adaptat pentru a permite volume mai ridicate de producţie. O reducere cu 40% a numărului de piese şi elemente de fixare va contribui, de asemenea, la scăderea costurilor, a spus Provost.

Întrebat despre costul noii muniţii, comparativ cu alte produse de pe piaţă, precum Damocles, de la KNDS şi Delair, sau Akeron RCX 50, de la MBDA, Caine a spus că aceasta este "super competitivă". Companiile au adăugat că, în prezent, nu există planuri ferme ca Franţa să cumpere volume semnificative de astfel de drone, nevoile mai mari fiind pe alte pieţe.

Proiectul pentru drona cu rază scurtă se adaugă programului Chorus al Renault, dezvoltat împreună cu producătorul de drone Turgis Gaillard, pentru realizarea unui model cu rază lungă. Un prim demonstrator este aşteptat până la finalul acestui an, urmat de o producţie lunară de 600 de drone la uzina Renault din Le Mans.

Renault a transmis că producţia de maşini rămâne activitatea sa principală, deşi compania lucrează şi cu grupul belgian John Cockerill la o dronă terestră. John Cockerill Defense a cumpărat în 2024 producătorul francez de vehicule militare Arquus de la constructorul suedez de camioane Volvo.