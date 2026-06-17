O navă de război rusească a tras "focuri de avertisment" în apropierea unui iaht britanic, în Canalul Mânecii

O navă de război rusă, aflată în Canalul Mânecii, a tras focuri de avertisment la câteva sute de metri în faţa unui iaht sub pavilion britanic, care părea că navighează pe o traiectorie de coliziune cu aceasta, marţi, potrivit Ministerului rus al Apărării, relatează CNN. Iahtul britanic nu a raportat răniţi sau pagube şi îşi continuă călătoria.

Incidentul vine la două zile după ce armata britanică a interceptat, în premieră, un petrolier legat de aşa-numita flotă fantomă a Rusiei în Canalul Mânecii, potrivit premierului britanic Keir Starmer. Oficialii nu fac însă legătura între cele două evenimente.

Într-un comunicat, ministerul a transmis că echipajul fregatei ruse a observat iahtul civil "Bright Future" şi a susţinut că acesta se afla "pe un curs periculos", care l-ar fi adus în "apropiere" de nava de război, relatează CNN.

După mai multe încercări fără răspuns de a contacta echipajul iahtului prin radio, ambarcaţiunea şi-a menţinut cursul, iar echipajul rus a lansat rachete de semnalizare pentru a atrage atenţia, potrivit Ministerului Apărării.

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Ministerul rus a precizat că velierul şi-a continuat "apropierea periculoasă", iar când s-a aflat la circa 150 de metri distanţă, comandantul fregatei ruse "a decis să deschidă foc de avertisment pe direcţia de deplasare a navei, folosind armele uşoare ale vasului". Ulterior, iahtul şi-a schimbat cursul, îndepărtându-se de nava rusă, a transmis ministerul.

"Echipajul fregatei Admiral Grigorovich a acţionat în strictă conformitate cu reglementările maritime internaţionale şi a luat toate măsurile necesare pentru a preveni un incident", a transmis Ministerul rus al Apărării.

Ce spune Ministerul britanic al Apărării

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat marţi că focurile de avertisment nu au vizat ambarcaţiunea britanică, ci au fost "o încercare de a preveni o posibilă coliziune". Incidentul a avut loc la 20 de mile, adică 32 de kilometri, sud de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice.

Deplasările navelor de război ruseşti care traversează Canalul Mânecii, cea mai aglomerată zonă de transport maritim din lume, sunt urmărite şi monitorizate în mod obişnuit de autorităţile britanice. Marţi, fregata Grigorovich era urmărită de HMS Mersey, o navă de patrulare offshore a Marinei Regale Britanice, care opera în zonă în momentul incidentului, a precizat purtătorul de cuvânt.

De ce ar fi recurs ruşii la focuri de avertisment

Potrivit unei surse din Ministerul britanic al Apărării, nava rusă semnaliza altor vase că era în derivă, şi nu manevrată cu ajutorul propulsiei, lucru care, potrivit sursei, ar fi putut face ca echipajul rus să se simtă mai vulnerabil şi să recurgă la focurile de avertisment. Focurile trase ar fi fost cartuşe individuale, nu foc automat.