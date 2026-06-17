Momente de panică la un cămin de vârstnici din județul Giurgiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un salon. Peste 40 de beneficiari și angajați s-au autoevacuat în siguranță, iar o singură persoană a avut nevoie de evaluare medicală. Primele verificări arată că focul a fost provocat de un scurtcircuit la un televizor.

Incendiu la un cămin de vârstnici din Giurgiu. Peste 40 de persoane evacuate - ISU Giurgiu

Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, la un cămin de vârstnici din Singureni, judeţul Giurgiu, peste 40 de beneficiari şi angajaţi reuşind să iasă din clădire. O persoană a fost evaluată medical după ce ar fi suferit un atac de panică. Focul, care ardea mocnit, a fost provocat de un scurtcircuit la un televizor, au stabilit pompierii, potrivit News.ro.

"Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această după-amiază, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitatea Singureni, în urma unui incendiu izbucnit într-un salon. Ajunşi la locul evenimentului, aceştia au constatat faptul că incendiul se manifesta mocnit, într-o cameră, în zona în care se afla un televizor. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, datorită unei reacţii rapide, 34 de beneficiari ai centrului şi şapte membri ai personalului s-au autoevacuat, în siguranţă", a anunţat ISU Giurgiu.

Potrivit sursei citate, un beneficiar, în vârstă de aproximativ 80 de ani, a fost evaluat de echipajul SAJ în incinta căminului, cel mai probabil în urma unui atac de panică.

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Pompierii au stins incendiul şi au ventilat spaţiul afectat. În urma incendiului, au ars televizorul, un scaun, articole textile şi s-au deteriorat o comodă şi zugrăveala încăperii.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

La intervenţie au participat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Secţiei Mihăileşti, cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi una SAJ.