Scandal între Rusia și Italia. Propagandistul lui Putin a jignit-o grav pe Meloni: "Rușinea rasei umane"

Scandal diplomatic între Rusia şi Italia. Ministerul de Externe de la Roma l-a convocat pe ambasadorul rus în Italia, Alexei Paramonov, din cauza declarațiilor făcute de prezentatorul TV, propagandist -cheie al lui Putin, Vladimir Soloviov despre premierul Giorgia Meloni.

În emisiunea sa "Polnyj Kontakt", Vladimir Soloviov a folosit un limbaj extrem de ofensator. A numit-o pe Meloni, în italiană, o "ruşine a rasei umane", "fiară sălbatică", "idioată cu diplomă", referindu-se la ea drept "Giorgia târfa" şi adresându-se direct prim-ministrului: "ce femeie mică, ticăloasă şi rea".

"Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, pentru că s-a prezentat cu sloganuri complet diferite", a continuat prezentatorul în rusă. "Trădarea este al doilea ei prenume, ea l-a trădat chiar şi pe Trump, căruia îi jurase anterior credinţă", a mai spus el. Relaţiile dintre Roma şi Moscova sunt tensionate de la invadarea Ucrainei de către Rusia, Italia oferind un sprijin de neclintit Kievului.

Întreaga clasă politică italiană, atât puterea, cât şi opoziţia, au condamnat ferm aceste remarci. "Prin natura sa, un propagandist înfocat al regimuluu nu poate da lecții nici de coerență, nici de libertate. Dar astfel de caricaturi nu ne vor face să ne schimbăm direcția. Noi, spre deosebire de alții, nu avem stăpâni și nu primim ordine. Busola noastră rămâne interesul Italiei", a reacţionat Meloni pe rețelele sociale.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunţat marţi convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta după declaraţiile "foarte grave şi jignitoare" ale prezentatorului Soloviov. Ambasadorul rus în Italia a reacționat, afirmând că autoritățile italiene "au interpretat greșit" situația și că declarațiile nu reprezintă poziția oficială a statului rus.

