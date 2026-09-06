Scor istoric pentru AfD la alegerile din Germania. Extrema dreaptă ajunge la peste 44% într-un land-cheie

Un scrutin regional produce un șoc politic în Germania și schimbă radical raportul de forțe într-un land condus până acum de CDU. AfD obține un rezultat istoric, în timp ce partidul cancelarului Friedrich Merz pierde masiv din susținere. Marea întrebare este acum dacă victoria îi va permite formațiunii să guverneze singură.

Membrii AfD sărbătoresc primele rezultate ale alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, la Magdeburg - Profimedia

Prima prognoză realizată de Infratest dimap pentru ARD plasează AfD la 44,5%, în timp ce CDU obține doar 18,5%. Die Linke este creditată cu 9,5%, Verzii cu 9%, SPD cu 8%, iar BSW se află exact la pragul electoral, cu 5%. FDP ar obține numai 2%.

Estimarea realizată de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF confirmă practic același raport de forțe:

AfD - 44%

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CDU - 18,5%

Die Linke - 9%

SPD - 9%

Verzii - 8,5%

BSW - 4,8%

FDP - 2,5%

Diferențele dintre cele două estimări sunt reduse, însă sunt importante în special în cazul BSW, deoarece partidul se află chiar în jurul pragului electoral de 5%, scrie Mediafax.

AfD își dublează scorul față de 2021. CDU pierde aproape jumătate dintre alegători

Rezultatul reprezintă o schimbare dramatică față de scrutinul regional din 2021. Atunci, CDU câștigase alegerile cu 37,1%, iar AfD se clasase pe locul al doilea, cu 20,8%.

Potrivit prognozei ARD, AfD ajunge acum la 44,5%, mai mult decât dublu față de rezultatul de acum cinci ani. CDU coboară, în schimb, de la 37,1% la numai 18,5%, cel mai slab rezultat al partidului în Saxonia-Anhalt.

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Pentru AfD este totodată cel mai bun rezultat obținut vreodată de partid într-un scrutin pentru parlamentul unui land german.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune de extremă dreapta confirmată. Partidul contestă această clasificare.

Poate AfD să guverneze singură?

Marea necunoscută a serii electorale este dacă scorul obținut îi va permite AfD să ajungă la majoritatea absolută a mandatelor din parlamentul regional.

Candidatul partidului pentru funcția de premier regional, Ulrich Siegmund, a afirmat înaintea scrutinului că obiectivul său este formarea unui guvern AfD fără parteneri de coaliție.

Cu aproximativ 44-44,5% din voturi, majoritatea absolută nu este însă garantată. Distribuția finală a mandatelor va depinde inclusiv de situația partidelor aflate în apropierea pragului de 5%, în special BSW.

Dacă AfD nu obține majoritatea absolută, formarea unui guvern poate deveni extrem de complicată. Principalele partide germane au exclus o coaliție cu AfD, iar partidul lui Siegmund a indicat la rândul său că urmărește să guverneze singur.

Lovitură pentru Friedrich Merz

Scrutinul din Saxonia-Anhalt este urmărit și ca un test important pentru guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz.

CDU conducea până acum landul, într-o coaliție cu SPD și FDP. Premierul regional Sven Schulze, reprezentant al CDU, preluase conducerea guvernului de la veteranul creștin-democrat Reiner Haseloff.

Primele cifre indică însă o prăbușire a CDU, de la 37,1% în 2021 la aproximativ 18,5%.

Reuters nota înaintea scrutinului că rezultatul din Saxonia-Anhalt este considerat un barometru pentru guvernarea lui Merz și pentru capacitatea CDU de a opri ascensiunea AfD. Partidul de extremă dreapta urmărește să transforme succesul din estul Germaniei într-o rampă pentru alegerile federale programate în 2029.

Prezență ridicată la vot

Aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost chemate la urne în Saxonia-Anhalt. Prezența la vot s-a anunțat semnificativ mai ridicată decât la scrutinul precedent: până la ora 16:00 votaseră aproximativ 65% dintre alegători, față de o prezență finală de 60,3% în 2021.

Cifrele publicate la ora 18:00 în Germania reprezintă prognoze bazate pe sondaje realizate la ieșirea de la urne, nu rezultate oficiale. Primele proiecții bazate și pe voturi efectiv numărate urmează să fie publicate pe parcursul serii.