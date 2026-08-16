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Cel mai periculos om din Germania, pe cale să preia conducerea unui land cu un scor istoric pentru extremişti

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.08.2026, 07:40 | Modificat la 16.08.2026, 07:49

Un politician din Alternativa pentru Germania (AfD) este considerat drept "cel mai periculos om din Germania", cu câteva săptămâni înainte de alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, care l-ar putea transforma în primul premier din partea acestei formaţiuni considerate de extremă dreapta.

Revista Spiegel a publicat vineri un material despre Ulrich Siegmund, pe care l-a prezentat drept "cel mai periculos om din Germania".

La un eveniment de campanie de vineri, Siegmund i-a spus unui jurnalist că respectiva copertă a fost o "publicitate foarte bună" pentru el. De asemenea, el a distribuit pe contul său de Instagram un videoclip în care poate fi văzut semnând exemplare ale revistei.

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AfD, formaţiune antiimigraţie, nu a participat niciodată la o coaliţie de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta.

În ciuda faptului că filiala de partid din Saxonia-Anhalt este considerată un caz confirmat de extremism de dreapta de către serviciile de informaţii interne, aceasta are o şansă serioasă de a-şi asigura o majoritate totală la alegerile din 6 septembrie.

Cel mai recent sondaj efectuat de land săptămâna aceasta a arătat că AfD are un record de 43% din voturi, cu 20 de puncte procentuale în faţa celui mai apropiat rival al său. 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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germania alegeri afd ulrich siegmund
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