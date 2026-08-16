Cel mai periculos om din Germania, pe cale să preia conducerea unui land cu un scor istoric pentru extremişti

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AfD, formaţiune antiimigraţie, nu a participat niciodată la o coaliţie de guvernare în cele 16 landuri ale Germaniei sau în guvernul său federal, deoarece toate celelalte partide principale refuză să lucreze cu aceasta.

În ciuda faptului că filiala de partid din Saxonia-Anhalt este considerată un caz confirmat de extremism de dreapta de către serviciile de informaţii interne, aceasta are o şansă serioasă de a-şi asigura o majoritate totală la alegerile din 6 septembrie.

Cel mai recent sondaj efectuat de land săptămâna aceasta a arătat că AfD are un record de 43% din voturi, cu 20 de puncte procentuale în faţa celui mai apropiat rival al său.