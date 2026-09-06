Părinţii pornesc în căutarea buchetului perfect pentru doamnele învăţătoare. La gimnaziu şi la liceu e ceva mai greu. Câte profesoare, atâtea buchete, sau măcar atâtea flori. Sunt cele mai bune zile ale florăriilor. Aranjamentele costă de la o sută de lei în sus, dar se pot apropia şi de o mie de lei, în funcţie de florile folosite şi de numărul firelor din buchet.

"Am venit să cumpăr flori pentru doamna. Cred că i-ar plăcea ăsta pe portocaliu", a spus Francesca, o elevă de clasa a II-a.

Francesca începe clasa a II-a şi a venit cu mama ei să caute cele mai frumoase flori pentru doamna învăţătoare.

"Vrea aşa cu fluturaşi, cu trandafiri să fie. Să ne încadrăm şi într-un buget", a transmis mama ei.

Articolul continuă după reclamă

Părinţii caută buchetul potrivit, dar sunt atenţi şi la buget

La buget se gândesc mii de familii, care azi au ieşit din case să caute buchetul de flori pe care mâine cei mici îl vor duce fie la grădiniţă, fie la şcoală.

"Ne-am împărţit, mama s-a dus după ghiozdan, penare şi eu am venit după flori. Soţia a fost cea care a zis, cu culorile pe roz pal, verzui, şi am încercat să combin ceva, sper că o să iasă ce trebuie", a spus un tată.

"Alegem împreună dar să fie colorate şi să ne placă la amândoi", a precizat altă persoană.

Florăriile au pregătit aranjamente inspirate din tematica şcolii

Florăriile s-au întrecut în modele şi au încercat să păstreze preţurile... accesibile. Unele s-au inspirat din tematica şcolii, altele au mizat pe clasic.

"Am făcut chiar aici în florărie acest suport din creioane. Am încercat să mergem pe culori cât mai vibrante, cât mai deschise care să reflecte veselia şi bucuria începutului de an şcolar. Avem şi în cutiuţe mai mici de catifea sau cărticele", a explicat Ana Smoaca Uhlov, floristă.

Buchetele pot ajunge şi la 700 de lei

"Avem buchete monofloare cum este cel de trandafiri galben care este undeva la 300 de lei, le avem pe acestea cu albastru şi orhidee, undeva la 400 de lei. Iar acesta mai mare, care are lisiantus, molucela, garoafe, lalele, cale şi este 700 de lei", a subliniat Denisa, floristă.

"Decorăm un coşuleţ cu gerbera, begonie, campanula şi aster. Recomandăm cam o săptămână să stea în coşuleţ după care, cele două din spate sunt de interior, rămân undeva în interior, balcon, terasă iar celelalte se pot planta în curte", a precizat Ileana Negroiu, floristă.

Florăriile s-au aprovizionat cu săptămâni înainte de începerea şcolii

Preţurile la buchete şi aranjamente încep de la 100 de lei şi pot ajunge până spre o mie de lei. Florăriile s-au pregătit din timp pentru începutul de an şcolar.

"Am adus undeva peste şase tiruri de plante, nu mai vorbim, plus flori tăiate, plus multe accesorii și decorațiuni. A fost un flux continuu de aprovizionare în ultimele săptămâni. De asemenea, manufactura aferentă pe partea de ambalaje și tot a început mai bine de o lună de zile înainte și s-a desfășurat aproape continuu. Continuă și astăzi", a subliniat Ciprian Săplăcan, reprezentant florărie.

Pentru câţiva lei în plus, părinţii care nu au apucat să ajungă în ultima zi de vacanţă pe la florării, pot comanda buchetele online şi pot alege inclusiv ora la care aranjamentul să le ajungă la uşă.