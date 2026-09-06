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Video Fetița de nici 2 ani salvată de un motociclist dintre mașini fusese lăsată în grija surorii ei de 4 ani

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Editor Ana Grigore | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 19:59 | Modificat la 06.09.2026, 20:12

Fetița de nici doi ani care rătăcea singură printre mașini pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală și care a fost salvată în ultima clipă de un motociclist a ajuns în grija bunicilor. Mama copilei s-a ales cu un dosar penal.

Mama fetiței a fost identificată de polițiști la câteva ore după apariția imaginilor în care copila de mai puțin de doi ani este salvată de un motociclist, după ce a ieșit pe șosea printre mașini pe un bulevard intens circulat din Capitală.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, a declarat în fața anchetatorilor că o lăsase pe cea mică la joacă în parc împreună cu sora ei de patru ani și că, după câteva minute, fetița mai mare s-ar fi întors, iar mama ar fi plecat în căutarea celei mici, dar ea a fost adusă imediat de către motociclist.

Martorii susțin însă că femeia ar fi fost distrasă de telefonul mobil și, mai mult de atât, spun că aceasta s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise.

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Însă aceste aspecte nu au fost confirmate momentan oficial de către anchetatori.

Mama s-a ales cu dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorilor, iar polițiștii au sesizat DGASPC, care au decis ca acele două fetițe să rămână în grija bunicilor. În plus, mamei i s-a recomandat un control psihiatric.

Ana Grigore
Ana Grigore
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