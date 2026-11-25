Copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a susținut, într-un discurs ținut miercuri în Bundestag, că întregi familii din România și Bulgaria trăiesc "în lux" din ajutoarele sociale acordate de statul german.

Declaraţia a fost făcută în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat şi cancelarul Friedrich Merz, scrie Agerpres.

Între altele, Weidel a criticat sistemul german de protecţie socială şi plata ajutoarelor către persoane care locuiesc în afara Germaniei. Ea a susţinut că familii întregi din cele două ţări beneficiază de ajutoare sociale acordate de statul german şi a pus sub semnul întrebării modul în care sunt verificate prestaţiile plătite pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei.

"În România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania", a declarat lidera AfD, conform înregistrării video a intervenţiei sale, publicată pe pagina sa de Facebook, cu subtitrare în limba engleză. Înregistrarea poate fi accesată şi pe site-ul Bundestagului.

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Weidel a afirmat că plăţile pentru alocaţiile copiilor din străinătate au crescut de zece ori în câţiva ani, depăşind jumătate de miliard de euro anual. "Dacă aceşti copii există cu adevărat, nimeni nu ştie prea bine", a susţinut aceasta.

De ce a făcut Weidel referire la România şi Bulgaria

Referirile la România şi Bulgaria au venit în contextul unui discurs mai amplu în care Alice Weidel a criticat politica de migraţie şi sistemul de protecţie socială din Germania, precum şi ajutorul acordat Ucrainei.

Politiciana a afirmat că aproape două treimi dintre beneficiarii prestaţiilor sociale au un trecut migrator şi a susţinut că persoanele care muncesc şi plătesc taxe finanţează inclusiv persoane implicate în activităţi infracţionale, membri ai unor clanuri criminale, islamişti şi infractori recidivişti.

În intervenţia sa, Weidel a invocat şi cazul unui atacator identificat de ea drept Abdul, despre care a afirmat că ar fi continuat să primească venituri din sistemul social german în timp ce se afla în detenţie în Liban.

Politiciana AfD a criticat guvernul federal pentru ceea ce a descris drept lipsa unor măsuri eficiente de control al migraţiei şi de reducere a cheltuielilor sociale. Ea a susţinut că sistemul german de protecţie socială este afectat de probleme instituţionale care se perpetuează.

Cofondatoarea AfD cere schimbarea politicii de migraţie

În discursul susţinut în Bundestag, Alice Weidel a cerut schimbarea politicii de migraţie prin ceea ce partidul său numeşte "remigrare".

Printre măsurile propuse se numără controale stricte la frontiere, respingerea migranţilor care intră ilegal în Germania, intensificarea deportărilor, eliminarea stimulentelor financiare pentru migraţie şi acordarea de ajutoare în natură, în loc de bani, solicitanţilor de azil.

Weidel a cerut şi înăsprirea condiţiilor pentru obţinerea cetăţeniei germane, susţinând că naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani şi numai în baza unor criterii stricte.

Alice Weidel, copreşedinta AfD alături de Tino Chrupalla, a criticat şi priorităţile bugetare ale guvernului condus de Friedrich Merz, pe care l-a acuzat că îndatorează Germania şi risipeşte banii publici.

Potrivit presei germane, ea a avertizat că dobânzile la datoria publică şi cheltuielile pentru apărare vor pune o presiune tot mai mare asupra contribuabililor, angajaţilor şi pensionarilor, în timp ce industria germană pierde locuri de muncă, iar tot mai multe companii ajung în insolvenţă.

Weidel a contestat, de asemenea, sprijinul financiar şi militar acordat Ucrainei, invocând criticile Curţii Federale de Conturi, şi a susţinut că Germania ar trebui să adopte o altă abordare diplomatică în privinţa războiului.