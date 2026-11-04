Grindeanu îi cere liderei AfD să-şi retragă afirmaţiile despre imigranţii români din Germania

Sorin Grindeanu i-a transmis, miercuri, copreşedintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, că îi solicită public să îşi retragă afirmaţia conform căreia "imigranţii din România jefuiesc" sistemul social al Germaniei şi să îşi ceară scuze comunităţii române din Germania.

El arată că peste 500.000 de români lucrează legal în Germania şi contribuie la asigurările sociale la fel ca orice cetăţean german şi menţionează că românii merită acelaşi respect pe care îl primesc germanii în toată Europa

"Doamnă Alice Weidel, vă solicit public să vă retrageţi afirmaţia conform căreia "imigranţii din România jefuiesc" sistemul social al Germaniei şi să vă cereţi scuze comunităţii române din Germania. Peste 500.000 de români lucrează legal în Germania şi contribuie la asigurările sociale la fel ca orice cetăţean german. Aceasta înseamnă trei din patru români în vârstă de muncă, o proporţie la fel de mare ca cea a germanilor. Peste 4.000 dintre ei sunt medici care tratează pacienţii germani cu devotament", transmite preşedintele PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.

Grindeanu arată că "inculparea colectivă pe criteriul originii contravine valorilor pe care s-a clădit UE".

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"Speram că aceasta a rămas îngropată sub ruinele celui de-al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceţi la viaţă. UE a făcut din Germania din nou un partener de egalitate şi i-a deschis piaţa unică. Aceasta este moştenirea lui Adenauer. Preţuiţi-o, nu o subminaţi cu xenofobie", mai afirmă Grindeanu.

Preşedintele PSD arată că "românii merită acelaşi respect pe care îl primesc germanii în toată Europa".

"Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE, la fel cum îi apăr astăzi pe compatrioţii mei români. Germanii care lucrează alături de români în fiecare zi ştiu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă!", mai afirmă Sorin Grindeanu în mesajul transmis liderei AFD.

Reacţia preşedintelui PSD vine după ce copreşedinta partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, i-a acuzat pe imigranţii din România că "jefuiesc" sistemul german de protecţie socială, invocând un documentar al televiziunii publice regionale MDR care prezintă modul în care unele familii venite din România beneficiază de ajutoare sociale în Germania, în timp ce banii trimişi acasă contribuie la prosperitatea unor localităţi româneşti.