Șeful Gardienilor Revoluției, prima apariție publică după începerea războiului, la funeraliile lui Ali Khameni

Șeful Gardienilor Revoluției iraniene, Ahmad Vahidi, a avut vineri prima apariție publică de la izbucnirea războiului cu Israelul și SUA, participând la ceremonia de omagiere a fostului lider suprem Ali Khamenei, înaintea funeraliilor naționale organizate la Teheran.

Şeful Gardienilor Revoluţiei iraniene, Ahmad Vahidi, s-a recules vineri, la Teheran, în faţa sicriului cu trupul neînsufleţit al fostului ghid suprem Ali Khamenei, aceasta fiind prima lui apariţie publică de la începerea războiului contra SUA şi Israelului, în 28 februarie, potrivit imaginilor difuzate de media iraniene, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Discret de la debutul conflictului, probabil pentru a evita să fie asasinat ca predecesorul său, Ahmad Vahidi a pus mâna pe sicriul înfăşurat într-un drapel în culorile Iranului şi s-a rugat, potrivit unei fotografii difuzate de agenţia de presă Fars.

Trupul neînsufleţit al fostului ghid suprem iranian a ajuns vineri în complexul religios din Teheran unde vor avea loc funeralii de o amploare fără precedent, la peste patru luni după moartea sa într-un bombardament israeliano-american.

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Autorităţile aşteaptă între 15 şi 20 de milioane de participanţi la Teheran pentru acest omagiu naţional de trei zile, care începe de sâmbătă şi se vrea o demonstraţie de forţă după războiul de 40 de zile în care au murit numeroşi înalţi responsabili şi mii de civili.

Ali Khamenei, ghidul suprem cu cea mai mare longevitate după înfiinţarea în 1979 a Republicii Islamice, a murit la 86 de ani sub bombardamentele americano-israeliene asupra reşedinţei sale, pe 28 februarie. Funeraliile naţionale, iniţial prevăzute să aibă loc în martie dar amânate din cauza războiului, se anunţă cele mai mari din istoria Iranulu