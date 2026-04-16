Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a lansat un nou atac la adresa jurnaliştilor americani. De la sediul Pentagonului, oficialul a acuzat presa pentru că nu promovează "succesul istoric" al trupelor americane, ci "un flux nesfârşit de gunoaie".

"Apropo de alegeri înţelepte, o notă pentru presa americană: pur și simplu nu pot să nu observ fluxul nesfârșit de gunoaie, reportajele negative neobosite, nu puteți rezista tentației de a le promova. În ciuda succesului istoric și important al acestui efort și a succesului trupelor noastre, uneori este greu să-ți dai seama de ce parte sunt unii dintre voi. Este incredibil de nepatriotic", a declarat Pete Hegseth.

De altfel, Hegseth nu este la primul atac împotriva presei. În luna martie, şeful Pentagonului și-a petrecut cea mai mare parte a unei conferinţe atacând presa pentru publicarea de articole pe care le-a numit "știri false", în timp ce susținea public preluarea CNN de către un magnat media conservator.

În sala de ședințe a Pentagonului, alături de președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, Hegseth a prezentat războiul în desfășurare ca fiind ținut sub control, chiar dacă atacurile iraniene au lovit situri civile de producție de energie și petroliere din regiunea Golfului, iar 11 militari americani și unul francez au murit în conflict.

El a menționat CNN, referindu-se la CEO-ul Paramount, care a câștigat recent licitația pentru preluarea rețelei ca parte a unei tranzacții mai ample. "Cu cât David Ellison preia mai repede această rețea, cu atât mai bine", a spus el.

Familia Ellison - condusă de miliardarul din domeniul tehnologiei Larry Ellison - este aliată a președintelui Donald Trump.

