Războiul din Orientul Mijlociu riscă să reizbucnească! Noaptea trecută, a fost tir încrucişat, după ce americanii au atacat ţinte din Iran, iar Teheranul a lansat rachete către o bază din Kuweit. Bombardamentele au avut loc la câteva zile după ce Donald Trump anunţa că acordul de pace este ca şi semnat. Din senin, liderul de la Casa Albă a ameninţat cu distrugerea şi Omanul, unul dintre aliaţii cei mai importanţi ai Washingtonului.

Noile tensiuni din Iran au fost declanşate de un atac cu drone iraniene împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz. Armata americană a distrus aparatele de zbor fără pilot şi baza lor de lansare. Câteva ore mai târziu, Teheranul a tras rachete balistice spre o bază militară a Statelor Unite din Kuweit, dar proiectilele au fost interceptate şi distruse.

"Gărzile Revoluţionare au avertizat că răspunsul a fost un avertisment serios pentru a transmite clar inamicului faptul că agresiunea nu va rămâne fără răspuns şi că, dacă se va repeta, răspunsul va fi mai puternic", spunea o prezentatoare iraniană.

Donald Trump spune că este iarăşi aproape de un acord de pace

Donald Trump a anunţat aseară, din nou, că se apropie de un acord de pace cu Iran. Şi a ameninţat că ministrul american de război va distruge republica islamică dacă Teheranul nu respectă condiţiile lui: să renunţe la arme şi să permită trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, nodul vital pentru comerţul mondial cu petrol şi gaze.

"Au început să fie de acord cu condiţiile noastre. Dacă vor face asta, este foarte bine. Dacă nu, bărbatul din stânga mea îi va termina! […] Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toată lumea", a declarat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a lansat, apoi, un atac neaşteptat împotriva Omanului, un aliat al Statelor Unite care a intermediat negocieri directe între Washington şi Teheran. Donald Trump a părut deranjat de sugestia că Oman vrea să gestioneze traficul prin Strâmtoarea Ormuz în colaborare cu Iran.

"Omanul se va comporta ca ceilalţi, altfel va trebui să îi pulverizăm. Au înţeles asta", a mai spus Donald Trump.

Bursele au reacţionat imediat la noile atacuri, iar preţul petrolului a crescut. Îngrijorată de prelungirea blocadei din Ormuz, Comisia Europeană a avertizat că ne-am putea confrunta cu o criză de kerosen dacă traficul prin strâmtoare nu va fi reluat în câteva săptămâni.

Ştefan Ionescu

