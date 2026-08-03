Serbia ia în calcul oprirea temporară a rafinăriei de la Pancevo, din cauza debitului scăzut al Dunării

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat astăzi că țara se confruntă cu probleme uriașe în sectorul energetic, precizând că, din cauza nivelului scăzut al Dunării, Rafinăria Pančevo ar putea fi nevoită să își întrerupă temporar activitatea.

"Sunt patru procese pentru care avem nevoie de Dunăre și de apă. Avem foarte, foarte multe probleme. Vom face tot ce putem și sper că nu va trebui să oprim rafinăria. Dacă va trebui să o oprim, în două-trei zile Dunărea nu va mai fi navigabilă", a declarat Vučić jurnaliștilor pe drumul Petrovačka, potrivit Danas.

Încărcătura navelor, redusă la 50%

El a spus că Dunărea este navigabilă astăzi, dar că este necesar ca încărcătura navelor să fie redusă la 50%.

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"Vom suporta nenumărate probleme economice și, Doamne ferește, o nouă oprire a rafinăriei. Sper să nu fie nevoie. Din punct de vedere financiar și economic, vom putea suporta toate acestea, dar nu puteți face față în cazul în care cotațiile continuă să crească. Nu este petrol, nu este motorină", a spus Vučić.

Deși a afirmat că întrebarea este dacă "ne putem" lupta cu natura, Vučić a mai spus că cetățenii nu trebuie încă să își facă griji și că îi va informa el "când va veni momentul să se îngrijoreze".