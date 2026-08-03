Organizatorii festivalului psihedelic Ozora, unul dintre dintre cele mai mari evenimente de muzică trance din Europa, desfăşurat în Ungaria, au decis duminică să sisteze concertele începând cu miezul nopţii în urma a două decese survenite în timpul festivalului, informează AFP.

Un festival de muzică psihedelică din Ungaria şi-a sistat programul după decesul a două persoane - Facebook / Ozora Festival official

Autorităţile şi organizatorii cred că, probabil, bărbatul s-a aruncat în gol intenţionat, potrivit Agerpres.

Mai devreme în timpul zilei, o femeie maghiară de 39 de ani şi-a pierdut cunoştinţa, ''probabil din cauza căldurii intense'', iar tentativele de a o resuscita au eşuat, potrivit FEOL.

''În urma acestor evenimente tragice, toate programele muzicale se vor încheia la miezul nopţii în această seară'', au precizat organizatorii într-un comunicat.

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Festivalul Ozora, care a debutat pe 24 iulie în localitatea Dádpuszta, în centrul Ungariei, urma să se încheie luni.

Ungaria este plasată începând de joi sub nivelul maxim de alertă pentru caniculă, iar temperaturile au ajuns până la 40 de grade Celsius în cursul weekendului.