Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Studiu SUA: Peste 70% dintre mâncărurile pentru bebeluși, asociate cu riscuri de obezitate și diabet

70% mâncărurile pentru bebeluşi intră în categoria alementelor ultraprocesate şi nesănătoase.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 07:53

Este concluzia şocantă a unui studiu realizat în Statele Unite, care ridică multe semne de întrebare. Peste 70% dintre alimentele analizate includ substanțe asociate cu inflamații și dezechilibre intestinale.

Mai mult, în 71% dintre produse, ingredientul principal nu este un fruct sau o legumă, ci unul sau mai mulți aditivi şi coloranţi. Specialiștii avertizează că aceste alimente cresc riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sua studiu produse bebelusi obezitate diabe
Înapoi la Homepage
Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord?
Observator » Ştiri externe » Studiu SUA: Peste 70% dintre mâncărurile pentru bebeluși, asociate cu riscuri de obezitate și diabet