Studiu SUA: Peste 70% dintre mâncărurile pentru bebeluși, asociate cu riscuri de obezitate și diabet
70% mâncărurile pentru bebeluşi intră în categoria alementelor ultraprocesate şi nesănătoase.
Este concluzia şocantă a unui studiu realizat în Statele Unite, care ridică multe semne de întrebare. Peste 70% dintre alimentele analizate includ substanțe asociate cu inflamații și dezechilibre intestinale.
Mai mult, în 71% dintre produse, ingredientul principal nu este un fruct sau o legumă, ci unul sau mai mulți aditivi şi coloranţi. Specialiștii avertizează că aceste alimente cresc riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.
