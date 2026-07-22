Petrolul a ajuns iar la 95$ barilul. Şi preţul gazelor a explodat în Europa. Care sunt cauzele

Prețul petrolului Brent a urcat miercuri cu 4% ajungând 95 de dolari pe baril, după ameninţările lansate de Donald Trump la adresa Iranului, dar și ale rebelilor Houthi în Marea Roșie. În plus Conducta Caspian Pipeline Consortium nu mai primeşte petrol din Kazahstan din cauza atacurilor ucrainene asupra petrolierelor la terminalul său din Marea Neagră. Şi prețul gazelor naturale din Europa se apropie de maximele atinse în timpul războiului cu Iranul, din cauza temerilor privind aprovizionarea pentru iarnă.

panou de prețuri la o benzinărie din Cehia, 20 iulie 2026 - Profimedia

Prețul petrolului Brent a crescut miercuri cu 4 procente, depășind pragul de 94 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 8 iunie încoace. Creșterea a venit după a 11-a noapte consecutivă de atacuri americane asupra Iranului. În plus președintele Donald Trump a minimalizat șansele unor negocieri iminente.

Trump a declarat că Iranul "vrea cu disperare o întâlnire", dar că Statele Unite nu mai sunt interesate de discuții. Liderul de la Casa Albă a avertizat, de asemenea, că Washingtonul va riposta dacă rebelii Houthi susținuți de Iran vor perturba transportul maritim în Marea Roșie și a reluat amenințările privind atacarea unui presupus obiectiv nuclear iranian.

Şi secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul rămâne deschis unei soluții diplomatice, dar a acuzat Iranul că nu și-a respectat angajamentele anterioare.

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Rubio a subliniat că orice viitor acord trebuie să garanteze libertatea de navigație prin Strâmtoarea Ormuz și să împiedice Iranul să dezvolte arme nucleare sau să sprijine grupări militante.

În același timp, amenințările rebelilor Houthi din Yemen la adresa rutelor maritime din Marea Roșie au amplificat temerile privind noi perturbări ale comerțului internațional cu petrol.

Conducta CPC nu mai transportă petrol kazah din cauza atacurilor din Marea Neagră

Conducta Caspian Pipeline Consortium nu mai primeşte petrol din Kazahstan, după ce luni a suspendat încărcările de ţiţei pe nave, din cauza atacurilor asupra petrolierelor la terminalul său de la Marea Neagră, au declarat marţi seara, pentru Reuters, trei surse din industrie.

Două dintre sursele citate au precizat însă că rezervoarele de petrol de la terminal sunt pline.

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere către pieţele mondiale.

Prin conducta CPC sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită şi pentru transportul petrolului rusesc.

Luni, operatorul conductei petroliere Caspian Pipeline Consortium (CPC) a anunţat că operaţiunile de încărcare a petrolului la terminalul său portuar din Marea Neagră, situat în largul portului rus Novorossiisk, au fost suspendate, după atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere.

Rusia a acuzat Ucraina că vizează petrolierele care încarcă petrol la terminalul CPC în conformitate cu o strategie care vizează destabilizarea situaţiei de pe pieţele globale de petrol.

Datele firmei de urmărire a navelor LSEG arată că cel puţin două petroliere plănuiseră să sosească la terminalul CPC pentru a încărca petrol, dar şi-au schimbat direcţia. "Chevron continuă să monitorizeze situaţia de la CPC. Siguranţa şi securitatea personalului rămân prioritatea noastră principală.

Orice alte întrebări legate de CPC trebuie adresate acestei entităţi", a transmis grupul petrolier american Chevron, care deţine o participaţie de 15% la CPC, într-un comentariu trimis prin e-mail.

Suspendarea încărcărilor de petrol la terminalul CPC, prin care se exportă aproape 2% din petrolul global, sporeşte îngrijorările legate de livrările de petrol, într-un moment în care războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea din Arabia Saudită şi alţi producători din Golf. Guvernul kazah a informat luni că instalaţiile de încărcare ale CPC nu au fost avariate în atacuri.

Livrările de petrol prin CPC au scăzut cu 7%, în luna iunie faţă de luna mai, până la 1,699 milioane de barili pe zi, potrivit surselor citate de Reuters, din cauza unui accident pe câmpul petrolifer Tengiz, la sfârşitul lunii mai, dar şi a unor volume mai mici de ţiţei rusesc.

Principalii acționari ai CPC sunt Rusia, cu 31%, și Kazahstanul, cu o participație totală de 20,75%, deținută prin KazMunayGas și Kazakhstan Pipeline Ventures. Din acționariat mai fac parte Chevron, cu 15% şi Lukoil, cu 12,5%.

Prețul gazelor naturale a crescut cu aproape 50% în ultima lună în Europa

Prețurile gazelor naturale din Europa au depășit miercuri pragul de 61 de euro/MWh. Este un nou maxim al ultimelor patru luni, în contextul în care Europa se află în plin proces de reumplere a depozitelor înaintea sezonului rece.

Scăderea ofertei GNL (gaz natural lichefiat) din Golf ar putea obliga blocul comunitar să intre într-o competiție intensă și costisitoare cu cumpărătorii asiatici.