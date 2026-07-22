Putin își înăsprește condițiile de pace și dă vina pe SUA: Nu mai este dispus să se retragă din Sumî şi Harkov

Kremlinul își înăsprește condițiile de pace și dă vina pe americani, dezvăluie Bloomberg. Deși nu s-a pus niciodată problema ca rușii să renunțe la teritoriile ocupate din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, după summitul din Alaska, presa occidentală relata, pe surse, că rușii erau dispuși să se retragă din anumite teritorii ucrainene mai mici, cucerite în regiunile Sumî și Harkov. Condiția era ca armata ucraineană să se retragă complet din Donbas. Dar, după ce "spiritul de la Anchorage" a murit, rușii au luat și această așa-zisă ofertă de pe masă.

Rusia nu mai intenționează să cedeze teritoriile ocupate din regiunile ucrainene Sumî și Harkov în cadrul unui eventual acord de pace, potrivit Bloomberg care citează trei surse apropiate Kremlinului. Moscova ar intenționa să păstreze aceste zone de frontieră drept zone-tampon, în timp ce continuă să-şi urmărească obiectivul de a cuceri în întregime regiunea Donețk.

Rusia nu mai ia în calcul retragerea din zonele ocupate din Sumî și Harkov

Rusia nu mai intenționează să restituie unele părți din teritoriul ocupat al Ucrainei, o condiţie de pace dacă Kievul capitula şi ceda Doneţkul. Vrea să le păstreze drept zone-tampon permanente.

Articolul continuă după reclamă

Președintele Vladimir Putin rămâne hotărât să cucerească prin forță întreaga regiune Donețk a Ucrainei și, în același timp, să păstreze teritoriile ocupate din regiunile de frontieră Sumî și Harkov.

Schimbarea reprezintă o înăsprire a poziției Moscovei, potrivit Bloomberg. Pe 14 iunie 2024, într-un discurs susținut la Ministerul rus de Externe, Putin a spus pentru prima data că Rusia ar fi dispusă să înceteze focul și să înceapă negocieri dacă Ucraina își retrage complet trupele din regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, renunță oficial la intenția de a adera la NATO şi acceptă, în esență, controlul revendicat de Rusia asupra acestor teritorii. Kievul a respins oferta, spunând că este o capitulare.

În 2025, presa occidentală a relatat, citând surse neoficiale, că Putin ar fi dispus să restituie părțile ocupate din Sumî și Harkov dacă Ucraina ar fi cedat, în schimb, restul rămas din Donbas, adică din regiunile Donețk și Lugansk.

Kremlinul spune că "spiritul de la Anchorage" a murit

Putin ar fi renunțat la ideea concesiilor teritoriale după ce a ajuns la concluzia că înțelegerile neoficiale convenite cu președintele american Donald Trump în timpul summitului lor de la Anchorage, Alaska, din august anul trecut s-au prăbușit efectiv.

Deși Washingtonul a negat în repetate rânduri că la acea întâlnire s-ar fi decis vreun acord de pace, oficiali de la Kremlin au susținut că summitul a produs un cadru, denumit de ei "spiritul de la Anchorage", care prevedea ca Ucraina să renunțe la teritorii în Donbas, iar Rusia să se retragă din unele părți ale regiunilor Sumî și Harkov.

Kremlinul consideră acum că această variantă nu mai este pe masă.

Moscova își înăsprește poziția

Sursele Bloomberg au declarat că poziția Moscovei s-a înăsprit pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, inclusiv asupra Moscovei și a infrastructurii petroliere, precum și în contextul presiunilor tot mai mari exercitate de Statele Unite.

Trump a susținut recent o nouă lege care ar impune tarife de până la 100% țărilor care cumpără petrol și gaze rusești, sporind semnificativ presiunea economică asupra Kremlinului.

Donețkul rămâne prioritatea lui Putin

Potrivit articolului, Putin ar urma să accepte negocieri serioase de pace abia după ce forțele ruse vor cuceri în întregime regiunea Donețk. Ministerul rus al Apărării l-ar fi asigurat pe Putin că obiectivul poate fi atins până la sfârșitul anului 2026. O altă sursă a spus că numeroși oficiali militari consideră acest termen nerealist şi au propus finalul anului 2027

În prezent, continuă lupte grele în jurul orașului Kostiantînivka, un important centru logistic, a cărui cucerire ar deschide calea spre ultimele bastioane ucrainene din Kramatorsk și Sloviansk.

Ucraina a respins constant cererile de a ceda teritorii și continuă să insiste că orice acord trebuie să îi respecte suveranitatea și integritatea teritorială. Kievul a propus înghețarea luptelor de-a lungul actualei linii de front ca bază pentru startul negocierilor.