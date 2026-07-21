Bilanţul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 5.278 de morţi. ONU estimează 50.000 de persoane dispărute

Un nou bilanț provizoriu a fost publicat luni, după seismul dublu din Venezuela, 24 iunie. Cel puţin 5.278 de persoane au murit în urma cutremurelor, potrivit Agerpres.

70 de decese suplimentare au fost înregistrate în decursul ultimelor 24 de ore, iar numărul răniţilor se ridică la aproape 17.000, la mai mult de trei săptămâni după cutremurele cu magnitudini de 7,2 şi de 7,5 care au devastat nordul acestei ţări, în principal în statul costier La Guaira, situat în apropiere de capitala venezueleană, Caracas.

Precedentul bilanţ de duminică anunţase 5.208 de morţi

În La Guaira, aproape 20.000 de persoane rămase fără locuinţe trăiesc în continuare în tabere improvizate, care au fost amenajate pe stadioane, în pieţe publice şi pe trotuare.

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Preşedinta interimară din Venezuela, Delcy Rodriguez, a declarat luni că Guvernul său şi-a luat angajamentul de a construi 4.000 de locuinţe până în luna decembrie pentru persoanele afectate de cele două seisme.

"Predarea noilor locuinţe se va face în fiecare lună", a dat asigurări preşedinta venezueleană în timpul unei ceremonii televizate.

Doamna Rodriguez a dezvăluit că aproximativ 200 de familii au primit deja apartamente într-un complex de locuinţe sociale.

"Acestea sunt momente de bucurie în mijlocul durerii celor care au fost victime directe ale dublului seism", a adăugat ea, vizibil emoţionată.

Delcy Rodriguez a promis, de asemenea, că "peste 10.000" de locuinţe vor fi livrate către populaţie pe parcursul anului viitor.

Potrivit estimărilor oficiale, ţara sud-americană ar avea nevoie de aproximativ 25.000 de locuinţe pentru persoanele care au rămas fără adăpost din cauza dublului seism.

Conform statisticilor oficiale, peste 850 de imobile au fost avariate şi 190 s-au prăbuşit complet.

Autorităţile venezuelene nu au anunţat numărul persoanelor dispărute. La două zile după tragedie, ONU estima că acest număr ar putea ajunge până la 50.000. Unele estimări indică însă o cifră mai apropiată de 10.000 de dispăruţi.