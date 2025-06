SUA revocă vizele membrilor trupei Bob Vylan pentru declarații anti-israeliene. Au scandat: Moarte pentru IDF

Secretarul de Stat adjunct Christopher Landau a declarat că Statele Unite "au revocat vizele americane ale membrilor grupului Bob Vylan în baza tiradei lor pline de ură de la Glastonbury, inclusiv a faptului că au atras publicul în scandări ale morții".

Bob Vylan avea programate mai multe concerte în a doua parte a acestui an în SUA

"Străinii care glorifică violența și ura nu sunt vizitatori bineveniți în țara noastră", a adăugat el pe rețeaua de socializare X. Administrația președintelui Donald Trump a revocat vizele mai multor persoane, în principal ale unor studenți, care susțineau activismul anti-israelian. În timpul concertului de la Festivalul Glastonbury, unul dintre cei doi rapperi din trupa Bob Vylan a scandat "Moarte, moarte pentru IDF!", referindu-se la forțele de apărare israeliene, și a îndemnat publicul să facă același lucru.

Declarațiile de pe scenă au fost condamnate inclusiv de prim-ministrul britanic Keir Starmer și de organizatorii festivalului, în timp ce BBC a declarat că "regretă" faptul că nu a oprit transmisiunea în direct a concertului susținut de cei doi membri ai grupului Bob Vylan.

Ediția din acest an a Festivalului Glastonbury a fost urmărită cu mare atenție din cauza prezenței controversate a unui alt grup rap, trupa nord-irlandeză Kneecap, în contextul în care unul dintre cei trei membri ai săi, Liam O'Hanna, cunoscut sub pseudonimul artistic Mo Chara, a fost pus sub acuzare pentru 'infracțiunea de terorism' după ce a arborat pe scenă un drapel al mișcării teroriste Hezbollah în timpul unui concert susținut la Londra în 2024. Trupele Kneecap și Bob Vylan - prezentă și la Festivalul Coachella din California - aveau programate mai multe concerte în a doua parte a acestui an în Statele Unite.

