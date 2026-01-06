Viktor Orban: Ucraina a prezentat UE o factură de 800 de miliarde de $ pentru următorii 10 ani

Premierul ungar Viktor Orban susține că Ucraina a prezentat UE o factură de 800 de miliarde de dolari pentru următorul deceniu. Orban, care va avea alegeri parlamentare în aprilie anul acesta, pretinde că acesta este motivul pentru care Bruxelles-ul a dorit folosirea activelor rusești înghețate și reformarea bugetului UE. De asemenea, el a acuzat partidul de opoziție Tisza că ar fi votat pentru finanțarea necondiționată a Ucrainei în schimbul sprijinului politic din partea UE.

Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook. Orban a numit suma "astronomică", menţionând că este de aproape patru ori mai mare decât PIB-ul anual al Ungariei.

"Acesta este motivul pentru care elita de la Bruxelles era atât de disperată să deblocheze activele ruseşti îngheţate în decembrie şi de aceea vor să restructureze fundamental următorul buget al UE", a scris Orban, adăugând că "Gălușca ucraineană cere de mâncare".

Orban a adăugat că Bruxelles-ul "a găsit aliaţi chiar şi în Ungaria pentru a-şi finanţa planurile", menţionând că europarlamentarii din partidul de opoziţie Tisza au votat în favoarea sprijinului financiar necondiţionat pentru Ucraina. Acesta a fost preţul imunităţii lor şi al sprijinului din partea Bruxelles-ului, a insistat el. "Indiferent cât de mult neagă, ştim: la asta ne putem aştepta de la ei", a adăugat Orban.

Articolul continuă după reclamă

Redăm mai jos postarea integrală a lui Viktor Orban

"Ucrainenii au prezentat o nouă factură. De data aceasta, una de 800 de miliarde de dolari. Atât ar avea nevoie în următorii 10 ani pentru a-și menține funcționarea statului. O sumă colosală - aproape de patru ori mai mare decât PIB-ul anual al Ungariei. Acesta este motivul pentru care cei de la Bruxelles au vrut cu orice preț să confiște activele rusești înghețate în decembrie și să restructureze fundamental viitorul buget al Uniunii Europene. Gălușca ucraineană cere de mâncare Și în Ungaria au găsit aliați pentru finanțarea planului bruxellez. Europarlamentarii partidului Tisza au votat în favoarea sprijinului financiar complet și necondiționat pentru Ucraina. Acesta a fost prețul sprijinului politic de la Bruxelles și al imunității lor. Chiar dacă neagă, știm: de la ei asta ne putem aștepta."

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰