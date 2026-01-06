Deşi Guvernul a anunţat o creştere medie de 80% a impozitului pe proprietăţi, în realitate, sunt oameni care plătesc impozite duble sau triple. Ce s-a schimbat în calcule și cine sunt cei mai afectați?

Două ecuaţii stau la baza impozitului pe locuințe. Prima este valoarea impozabilă, care se calculează în funcţie de mai mulţi coeficienți. Din 2026, statul pornește de la o bază de 2.700 de lei pe metru pătrat, față de 1.500 de lei până anul trecut. Această bază se înmulțește cu suprafața locuinței și se ajustează în funcție de rangul localității și de zona fiscală.

Impozitele reduse pentru clădirile vechi, eliminate

Cu cât orașul este mai mare și zona mai bună, cu atât coeficientul este mai ridicat. De exemplu, în București, zona A, coeficientul este 2,6. Valoarea impozabilă rezultată se înmulţeşte cu a doua componentă - cota de impozitare, care este stabilită de fiecare primărie. Aceasta poate fi între 0,08% și 0,2% și, foarte important, nu mai poate fi mai mică decât cea de anul trecut.

Până în 2025, exista un avantaj important pentru proprietarii de locuințe vechi. Impozitul era redus:

cu 10% pentru clădirile mai vechi de 30 de ani, cu 30% pentru cele de peste 50 de ani şi la jumătate pentru clădirile de peste 100 de ani. De anul acesta, aceste reduceri au fost eliminate complet.

Să luăm un exemplu concret.Un apartament de 50 de metri pătrați, din București, zona A, mai vechi de 50 de ani. Anul trecut, impozitul era de 137 de lei. Acum, calculul se schimbă radical. Baza de impozitare e aproape dublă, iar reducerile pentru vechime au dispărut. Pentru același apartament, plătim 351 de lei, adică de trei ori mai mult.

Practic, creșteri de aproximativ 80% au proprietarii de apartamente de până în 30 de ani. În rest, pentru locuințele vechi, impozitele se dublează sau chiar se triplează.

