Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ce taxă trebuie să plătească acum un bucureştean pentru un apartament de 50 mp, vechi de jumătate de secol

Deşi Guvernul a anunţat o creştere medie de 80% a impozitului pe proprietăţi, în realitate, sunt oameni care plătesc impozite duble sau triple. Ce s-a schimbat în calcule și cine sunt cei mai afectați?

de Lucia Cujbă

la 06.01.2026 , 19:46
Galerie (2)

Două ecuaţii stau la baza impozitului pe locuințe. Prima este valoarea impozabilă, care se calculează în funcţie de mai mulţi coeficienți. Din 2026, statul pornește de la o bază de 2.700 de lei pe metru pătrat, față de 1.500 de lei până anul trecut. Această bază se înmulțește cu suprafața locuinței și se ajustează în funcție de rangul localității și de zona fiscală.

Impozitele reduse pentru clădirile vechi, eliminate

Cu cât orașul este mai mare și zona mai bună, cu atât coeficientul este mai ridicat. De exemplu, în București, zona A, coeficientul este 2,6. Valoarea impozabilă rezultată se înmulţeşte cu a doua componentă - cota de impozitare, care este stabilită de fiecare primărie. Aceasta poate fi între 0,08% și 0,2% și, foarte important, nu mai poate fi mai mică decât cea de anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Până în 2025, exista un avantaj important pentru proprietarii de locuințe vechi. Impozitul era redus:

cu 10% pentru clădirile mai vechi de 30 de ani, cu 30% pentru cele de peste 50 de ani şi la jumătate pentru clădirile de peste 100 de ani. De anul acesta, aceste reduceri au fost eliminate complet.

Să luăm un exemplu concret.Un apartament de 50 de metri pătrați, din București, zona A, mai vechi de 50 de ani. Anul trecut, impozitul era de 137 de lei. Acum, calculul se schimbă radical. Baza de impozitare e aproape dublă, iar reducerile pentru vechime au dispărut. Pentru același apartament, plătim 351 de lei, adică de trei ori mai mult.

Practic, creșteri de aproximativ 80% au proprietarii de apartamente de până în 30 de ani. În rest, pentru locuințele vechi, impozitele se dublează sau chiar se triplează.

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

impozite taxa apartament
Înapoi la Homepage
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: &#8220;Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!&#8221;
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite?
Observator » Ştiri economice » Ce taxă trebuie să plătească acum un bucureştean pentru un apartament de 50 mp, vechi de jumătate de secol