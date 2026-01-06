O tragedie a șocat comunitatea din Călărași. Un medic stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit spânzurat în cabinetul său din oraş. Bărbatul, care în aparenţă avea o viaţă perfectă, cu o carieră de invidiat, şi-ar fi pus capăt zilelor după o ceartă cu logodnica. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl medicului. Cazul readuce în prim-plan o realitate dureroasă: în perioada sărbătorilor, numărul sinuciderilor creşte. Specialiştii ne sfătuiesc să fim atenţi la cei din jur şi să oferim sprijin celor fragili emoţional

Bărbatul de 35 de ani a fost găsit spânzurat în cabinetul său de la parterul unui bloc din Călăraşi. Era medic stomatolog cunoscut în comunitate.

Descoperirea a fost făcută de tatăl bărbatului, la primele ore ale dimineții. Medicul deținea acest cabinet stomatologic și lucra aici împreună cu logodnica lui.

Planuri de viitor cu logodnica sa

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul avea planuri mari de viitor împreună cu logodnica sa. Nimeni nu îşi explică cum s-a ajuns la gestul extrem. Surse apropiate cuplului spun că cei doi s-ar fi certat în noaptea dintre ani. Iubita lui lucra şi ea la cabinetul stomatologic.

"Era super om. S-a omorât din cauza unei femei. Pacat". "Nişte oameni extraordinari, educaţi. Erau foarte fericiţi. Erau realizaţi... şi doamna, și domnul". "Erau oameni ok. Doar ei doi lucrau aici? Da".

"Erau super oameni din punctul meu de vedere. Liniştiţi. La cabinet am văzut-o doar pe ea în ultima perioadă". "Nişte oameni extraordinari, educaţi. Ajutători, prietenoşi. El era mai vulcanic aşa. Pe mine m-au ajutat foarte mult. Păcat. Îmi pare nespus de rău", spun vecinii.

Autorităţile au început o anchetă ca să afle exact ce l-a determinat pe bărbat să îşi ia viaţa.

"În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violenţă. În cauză a fost întocmit dosar penal", a declarat Bianca Ghiveci, purtătorul de cuvânt IPJ Călăraşi.

Psihologii avertizează că perioada sărbătorilor este una delicată, care poate accentua tensiuni interioare sau stări depresive...

"Suicidul nu este o dorinţă de a muri, ci este o suferinţă dată de condiţii psihologice netratate: traume, depresii, oboseală. Oamenii rămân izolaţi, atunci conştientizează cât de singur sunt pentru că nu au partener, familia aproape. Cu atât mai mult, cu cât se expun la conţinuturi fericite de familii pe social media...această conştientizare este şi mai adâncă. Există o linie verde, antisuicid. Se poate suna și se poate solicita acest suport critic, O persoană poate fi alături de tine", a declarat Liliana Hadji, psiholog.

Potrivit statisticilor, numărul sinuciderilor creşte în perioada sărbătorilor. Nu întâmplător, a treia zi de luni din luna ianuarie este cunoscută sub numele de Blue Monday, un concept care atrage atenția asupra fragilității emoționale din această perioadă și asupra importanței de a cere ajutor atunci când lucrurile devin copleșitoare.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰