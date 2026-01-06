Nicolas Maduro a pledat nevinovat în faţa judecătorului american, la deschiderea procesului din New York. Fostul lider de la Caracas speră să demonstreze că a fost arestat ilegal, dar în lipsa lui, vicepreşedinta Venezuelei a preluat deja funcţia de şef al statului. Donald Trump transmite însă că oficialii de la Washington vor conduce ţara.

Dus la tribunal pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile, printre care narco-terorism şi posesie de arme automate, Nicolas Maduro a petrecut doar jumătate de oră în sala de judecată.

"Maduro a intrat în sala de judecată şi le-a urat celor prezenţi la tribunal un An Nou fericit, dar apoi a fost sfidător, spunându-i judecătorului că a fost răpit şi că el este liderul ales al Venezuelei şi că are dreptul de a-şi conduce ţara aşa cum consideră. A spus că este un preşedinte răpit şi că este un prizonier de război" a spus jurnalistul AP Mike Sisak.

Atât fostul preşedinte cât şi soţia lui, Cilia Flores, au pledat nevinovat la acuzaţii. În afara tribunalului, zeci de venezueleni s-au adunat pentru a-şi arăta susţinerea.

Maduro, apărat în proces de avocatul care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks

Maduro este apărat în proces de Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat în trecut pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange. Presa americană scrie că Pollack va susţine că arestarea a fost ilegală şi că fostul lider de la Caracas este imun la urmărire penală deoarece este preşedintele unui stat suveran. Decizia va fi luată de unul dintre cei mai în vârstă judecători americani. Alvin Hellerstein are 92 de ani şi este cel care a refuzat cererea preşedintelui Trump de a muta procesul pe care îl avea cu starleta Stormy Daniels la o altă instanţă federală.

Debutul procesului a fost savurat de Donald Trump, care a spus că este un moment istoric, care arată clar că Emisfera Vestică aparţine Statelor Unite.

"Statele Unite au dovedit încă o dată că au cea mai puternică, cea mai nimicitoare, cea mai sofisticată şi cea mai de temut armată de pe planeta Pământ. De departe. Spun asta de mult timp. Nimeni nu ne poate ţine piept" a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

"Este un moment extraordinar al istoriei. Este adevărat. Şi este un moment minunat pentru emisferă... Preţurile la petrol vor scădea", a mai declarat liderul de la Casa Albă.

Secretarul Războiului s-a lăudat şi el cu operaţiunea la care au participat 200 de militari americani.

"Se pare că apărarea aeriană rusească nu a funcţionat chiar atât de bine, nu-i aşa? Au intrat în centrul oraşului Caracas şi au arestat o persoană pusă sub acuzare, căutată de justiţia americană, în sprijinul forţelor de ordine, fără ca niciun american să fie ucis" a spus secretarul american al Războiului, Pete Hegseth.

Şefa interimară a statului a fost deja avertizată de Trump

La Caracas, vicepreşedinta Delcy Rodríguez a depus jurământul ca şef interimar al statului. Ea a fost deja avertizată de Trump, ca dacă nu se comportă pe placul lui, va avea parte de o reacţie mai dură decât Maduro. Surse apropiate administraţiei americane spun că Trump a acceptat ca Delcy Rodríguez să preia puterea, după ce un raport CIA a stabilit că Opoziţia venezueleană ar avea dificultăţi serioase în a conduce ţara.

"Jur pe onoarea mea că nu voi da odihnă braţului meu şi nici linişte sufletului meu până nu voi vedea Venezuela în destinul care i se cuvine" au fost cuvintele preşedintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez.

De lângă noul preşedinte, fiul fostului dictator i-a transmis un mesaj.

"Ţie, tată, îţi spun că ne-ai făcut pe toţi din familie puternici. Suntem aici îndeplinindu-ţi atribuţiile până te întorci. Ţara este în mâini bune, tată. În curând, ne vom îmbrăţişa aici, în Venezuela" a spus fiul lui Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guerra.

Donald Trump i-a cerut lui Marco Rubio, şeful diplomaţiei americane, să conducă schimbarea de regim în Venezuela, ajutat de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, şi vicepreşedintele JD Vance, dar ultimul cuvânt îl va avea tot el. Preşedintele american vrea ca infrastructura de extragere a petrolului să fie refăcută de companiile americane în maximum 18 luni. Presa internaţională scrie însă că Trump şi Marco Rubio au idei diferite pentru viitorul ţării, iar Washingtonul nu ştie ce va face mai departe.

Între timp, autorităţile din Caracas au început să vâneze persoanele suspectate că au sprijinit operaţiunea americană. În apropierea palatului prezidenţial, armata a deschis focul împotriva unor drone neautorizate.

Experţii trag semnale de alarmă privitor la un "Vest Sălbatic geopolitic"

Experţii internaţionali trag un semnal de alarmă – intervenţia americană în Venezuela riscă să transforme planeta într-un "Vest Sălbatic geopolitic". La ONU, ambasadorul american s-a contrat cu cel rus.

"Suntem deosebit de consternaţi de cinismul fără egal cu care Washingtonul nici măcar nu a încercat să ascundă adevăratele scopuri ale operaţiunii sale criminale, şi anume stabilirea unui control total asupra resurselor naturale ale Venezuelei" a spus ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia.

"Nu există un război împotriva Venezuelei sau a poporului ei. Nu ocupăm o ţară. [...] Aici trăim. Nu vom permite emisfera vestică să fie folosită ca bază de operaţiuni de adversarii, competitorii sau rivalii naţiunii noastre" a spus ambasadorul american la ONU, Mike Waltz.

Avertizate de Trump să oprească producţia de droguri, Mexicul şi Columbia au reacţionat imediat. Liderul de la Bogota s-a declarat gata să pună mâna personal pe arme pentru a-şi apăra ţara, în timp ce şefa statului mexican a spus că nu crede într-o intervenţie americană.

