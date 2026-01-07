Chevron continuă exporturile de petrol din Venezuela. Exporturile pentru clienţii chinezi, suspendate

Venezuela continua marţi să încarce petrol doar pentru compania americană Chevron, în timp ce operaţiunile companiei de stat PDVSA pentru livrările destinate principalilor săi clienţi din China rămâneau suspendate pentru a cincea zi consecutiv, potrivit datelor de monitorizare a transporturilor maritime.

Situaţia survine după ce forţele americane l-au capturat sâmbătă pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi l-au transferat la New York pentru a face faţă unor acuzaţii legate de trafic de droguri. Guvernul este condus acum de preşedinta interimară Delcy Rodriguez, iar Statele Unite au anunţat că vor supraveghea tranziţia politică din ţară.

Chevron a reluat luni exporturile de petrol venezuelean către Statele Unite

Luna trecută, Washingtonul a impus o blocadă asupra navelor petroliere aflate sub sancţiuni care intră sau ies din apele Venezuelei, măsură care a oprit aproape complet exporturile, cu excepţia celor realizate de Chevron. Compania americană este singura mare firmă petrolieră din SUA care mai operează în Venezuela, beneficiind de o licenţă specială ce o exonerează de sancţiunile impuse sectorului petrolier venezuelean.

Marţi, doar navele închiriate de Chevron încărcau ţiţei pentru export în porturile Jose şi Bajo Grande, conform datelor maritime. Alte vase erau folosite fie pentru transporturi interne între porturi, fie pentru stocarea petrolului, întrucât capacităţile de depozitare la sol sunt aproape complet ocupate, potrivit documentelor interne ale PDVSA.

Ultimul transport de ţiţei destinat unui client asiatic a fost finalizat la 1 ianuarie, iar fără reluarea exporturilor, PDVSA ar putea fi nevoită să aprofundeze reducerile de producţie începute recent, din cauza lipsei de spaţiu de stocare. Chevron a reluat luni exporturile de petrol venezuelean către Statele Unite, după o pauză de patru zile, şi a chemat înapoi personalul din străinătate, odată cu reluarea zborurilor spre Venezuela. Compania a devenit, în ultimele săptămâni, singurul operator care exportă fluent petrol din ţară.

Între timp, cel puţin o duzină de nave aflate sub sancţiuni, care încărcaseră petrol în decembrie şi rămăseseră blocate în apele venezuelene din cauza embargoului, au părăsit zona la începutul lunii ianuarie. Acestea transportau aproximativ 12 milioane de barili de ţiţei şi produse petroliere, iniţial destinate Chinei. Navele au plecat cu transponderele oprite, aşa-numitul ”dark mode”, ceea ce sugerează o posibilă încălcare a blocadei impuse de SUA.

Guvernul american nu a comentat până acum aceste plecări şi nici dacă au fost autorizate oficial. PDVSA nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar Chevron a declarat că îşi desfăşoară activitatea ”în deplină conformitate cu toate legile şi reglementările relevante”.

Chiar şi după plecarea acestor nave, numeroase petroliere rămân ancorate în apropierea principalelor porturi petroliere ale Venezuelei, fie în aşteptarea încărcării, fie deja încărcate, dar incapabile să părăsească apele teritoriale, potrivit datelor maritime şi martorilor din zonă.

