NYT: Rusia le-a oferit americanilor Venezuela, iar în schimb să fie lăsată să facă ce vrea în Ucraina

Rusia a oferit în urmă cu 7 ani SUA controlul asupra Venezuelei în schimbul libertății totale de acțiune în Ucraina. Propunerea a fost menționată la acea vreme în cadrul unei audieri în Congres de Fiona Hill, fostă responsabilă pentru afacerile rusești și europene în Consiliul Național de Securitate în timpul primei administrații Trump, relatează The New York Times (NYT).

Trocul propus de Putin lui Trump acum 7 ani

Reacțiile mixte venite de la Moscova față de intervenția recentă a SUA în Venezuela au readus în atenție trocul propus de Rusia în 2019. Se petrecea în timpul unui alt moment tensionat între Washington și Caracas.

Potrivit declaraţiilor Fionei Hill, în octombrie 2019, Rusia dădea semnale clare că ar fi dispusă să lase Statele Unite să acționeze liber în Venezuela, în schimbul unei libertăți similare pentru Kremlin în Ucraina. "Rușii semnalau foarte clar că doreau un fel de aranjament ciudat de schimb între Venezuela și Ucraina", a declarat Hill, cu aproape doi ani înainte de invadarea Ucrainei. Ea a explicat că propunerile nu au fost oficiale, ci transmise prin analiști și articole de presă, dar ideea era că, dacă SUA își doresc o sferă de influență în vecinătatea lor, ar trebui să accepte ca și Rusia să aibă una.

"Vreți să ieșim din curtea voastră? Și noi avem propria curte, voi sunteți în Ucraina", a spus atunci Hill, rezumând punctul de vedere al rușilor. Fiona Hill a mers personal la Moscova atunci pentru a respinge ideea. La acel moment, existau tensiuni între Caracas și Washington, iar Rusia trimisese în Venezuela 100 de militari și echipamente pentru a-l susține pe președintele Nicolas Maduro. Înlăturarea lui Maduro reprezintă o nouă lovitură pentru regimurile susținute de Moscova, după ce Bashar al-Assad a fost alungat acum un an din Siria.

Putin tace de 4 zile pe tema înlăturii lui Nicolas Maduro

Oficial, Ministerul rus de Externe a condamnat acțiunea americană ca fiind o încălcare a dreptului internațional. Cu toate acestea, deşi au trecut aproape 4 zile de la capturarea lui Maduro, Vladimir Putin nu a ieşit cu niciun comentariu public pe acest subiect. Prioritatea strategică a Kremlinului rămâne războiul din Ucraina, în timp ce administrația Trump încearcă să negocieze pacea, aminteşte NYT.

Rusia încearcă un echilibru delicat, explică publicaţia americană: să nu facă concesii importante în privința Ucrainei, dar nici să nu strice relațiile cu Casa Albă. În ultimele zile, unii oficiali și analiști ruși şi-au exprimat satisfacția la ideea că SUA par să fi abandonat dreptul internațional în favoarea politicii de tip forţă, o atitudine imperialistă din vremuri apuse, dar admirată atât de Donald Trump, cât și de Vladimir Putin.

Într-un interviu pentru TASS, Dmitri Medvedev, fostul preşedinte al Rusiei, a declarat că "legea celui mai puternic este clar mai puternică decât dreptatea obișnuită" şi că americanii "nu mai au nici măcar formal un temei să ne reproșeze ceva".

