Este ajunul Crăciunul pe rit vechi, iar staţiunea Sovata din judeţul Mureş este plină de turişti. Bazinele cu apă sărată şi pachetele avantajoase sunt doar două dintre motivele pentru care oamenii aleg această destinaţie în fiecare an. Iar acum, la magia sărbătorilor contribuie din plin şi natura.

Staţiunea Sovata din judeţul Mureş este plină ochi de turişti în această perioadă. Mai mult de jumătate dintre ei sunt din Republica Moldova. Vecinii de peste Prut au ales să sărbătorească Crăciunul pe rit vechi la noi în ţară.

"Vom sta cinci zile. Ca să ne relaxăm, să ne odihnim. În primul rând ne place locaţia, natura şi serviciile sunt bune. Totul este minunat. Şi oraşul este foarte frumos", spune Marina, turistă din Republica Moldova.

"Anul acesta vom face pe stil vechi Crăciunul aici, pentru prima oară acest sejur. E bine aici şi suntem primiţi aşa... Şi atunci când ne înţelegem într-o limbă, te simţi ca acasă", spune alt turist.

Hotelierii au pregătit surprize inedite pentru ei, astfel încât să aibă parte de o experienţă de neuitat.

"Pachetul constă în şase nopţi, cazare cu demipensiune, plus această cină de Crăciun în stil vechi, cu foarte mulţi artişti din Republica Moldova, cu vedete chiar. Avem şi în data de 7 un program mai deosebit: o tombolă, o prezentare de filme cu renume, cu cadouri", spune Nicolae Ghere, organizator.

Iar pentru cei care au nevoie de linişte şi odihnă, staţiunea este o oază de relaxare.

"Apa. Apa, că ne face bine din toate punctele de vedere. Şi fizic, şi psihic. Mai dăm jos şi din caloriile pe care le-am pus", spun turiştii.

"Avem mai multe bazine cu apă sărată de la Lacul Ursu, mai multe bazine cu apă dulce, saune sală fitness. Toate aceste servicii sunt incluse în pachet", spune Marta Kacso, director vânzări complex hotelier.

Natura i-a răsplătit pe vizitatori cu cel mai frumos cadou: zăpada.

"Îmi place foarte tare că e foarte multă zăpadă şi e mare bucurie. Mie îmi place tare aici, deoarece mâncarea e gustoasă şi e foarte bine, e comod", spune Cristi, turist din Republica Moldova.

"Anul acesta chiar am nimerit în poveste. Chiar când am intrat în Munţii Bicazului, acolo pietrele imense, toate pline de zăpadă... Zic „Doamne, Dumnezeu e cu noi!".", spun Eliza şi Igor, turişti din Republica Moldova.

Mâine, pe 7 ianuarie, creştinii ortodocşi vor sărbători Crăciunul pe rit vechi.

