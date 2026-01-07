Un detaliu aparent banal poate deveni rapid şi costisitor. Din primăvară, clujenii care nu au afişat vizibil numărul casei riscă să primească amenzi usturătoare. Sancţiunile pot ajunge până la 500 de lei și vor fi aplicate de Poliția Locală din Cluj-Napoca. Măsura are un scop clar: să ajute echipajele de urgență să ajungă mai rapid la intervenții, atunci când fiecare minut contează.

Mircea este şofer pe SMURD de aproape 20 de ani, timp în care a intervenit la mii de adrese. Nu de puţine ori lipsa numărului de pe casă i-a îngreunat misiunea, iar timpul pierdut în căutarea adresei putea face diferența dintre viață și moarte.

"Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv", a declarat plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU.

Pentru a preveni astfel de situaţii, autoritățile locale din Cluj-Napoca vor să îi amendeze pe cei care nu îşi afişează clar adresa pe imobil. Mai ales că trăiesc într-un oraş în care construcţiile apar ca ciupercile după ploaie.

Cele mai multe probleme în găsirea adreselor sunt în cartierele noi, unde numărătoarea imobilelor nu are întotdeauna logică, ci depinde mult de ordinea în care au fost parcelate terenurile sau extinderea ulterioară a străzilor. Poliția locală va verifica dacă aceste case au afişate la vedere plăcuţele cu număr, iar amenzile aplicate vor fi între 200 și 500 lei.

Proprietarii au două variante: fie își pot realiza singuri plăcuțele cu adresa, cu condiția să respecte standardele impuse, fie le pot solicita direct de la primărie.

"Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege", a transmis Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Măsuri similare există și în Timişoara sau Braşov, însă până acum nu a fost nimeni amendat. La Oradea, în schimb, în ultimii patru ani, au fost date aproape 3.000 de amenzi pentru lipsa numărului de pe casă sau apartament.

