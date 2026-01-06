Franța și Marea Britanie trimit trupe în Ucraina după acordul de pace. Ce rol vor avea

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat, marţi, o "declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că declaraţia semnată astăzi reprezintă "un pas uriaş înainte" la care "nici nu ne puteam gândi" acum un an, însă va fi suficient doar când războiul va lua sfârşit.

Franța și Marea Britanie vor trimite trupe în Ucraina după acordul de pace. Rolul "celulei de coordonare"

Regatul Unit și Franța vor înființa hub-uri militare în Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia, a spus premierul britanic Keir Starmer, citat de BBC.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanţii de securitate angajate pentru Ucraina, inclusiv desfăşurarea unei forţe militare multinaţionale, va descuraja noi agresiuni asupra Ucrainei.

Aceste "garanţii de securitate" asigură că Ucraina nu va fi forţată să se predea şi că orice acord de pace nu va fi încălcat în viitor, a declarat Macron presei după o întâlnire a aşa-zisei "Coalition of the Willing", care cuprinde ţări aliate cu Ucraina.

Starmer: Cele mai grele încercări încă urmează

“Este important că începem anul în acest fel, aliații europeni și americani, alături de președintele ucrainean Zelenski, susținând pacea. Și suntem mai aproape ca niciodată de acel obiectiv. Dar, desigur, cele mai grele încercări încă urmează. Așadar, suntem aici astăzi pentru a continua acest efort, iar întâlnirea pe care am avut-o a fost una foarte constructivă, bazată pe progresele excelente realizate în negocierile din ultimele zile și săptămâni. Scopul Coaliției de Voință este de a contribui la obținerea unei păci durabile și de a lucra împreună cu SUA pentru a garanta securitatea Ucrainei pe termen lung" a spus Keir Starmer în timpul unei conferinţe de presă care a avut loc după încheierea summitului de la Paris.

Premierul britanic a declarat că a fost semnată o declarație de intenție privind dislocarea de forțe în Ucraina "în cazul unui acord de pace".

"Aceasta este o parte esențială a angajamentului nostru ferm de a fi alături de Ucraina pe termen lung. […] Ea deschide calea pentru cadrul legal în baza căruia forțele britanice, franceze și partenere ar putea opera pe teritoriul Ucrainei, asigurând securitatea spațiului aerian și maritim al Ucrainei și contribuind la regenerarea armatei ucrainene pentru viitor", spune Starmer.

Zelenski: Anunţul Coaliţiei, un "pas uriaş înainte"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în cadrul conferinței de presă că anunțul de astăzi reprezintă "un pas uriaș înainte".

"În urmă cu un an nici nu ne puteam gândi la asta, iar acum am făcut acest pas" a spus Zelenski.

Fiecare zi ne aduce puțin mai aproape, a adăugat el, dar "încă nu este suficient".

"Va fi suficient atunci când războiul din Ucraina se va încheia", a adăugatpreşedintele ucrainean.

Acesta a postat recent pe rețelele de socializare că "ar dori să mulțumească fiecărui lider și fiecărui stat care își dorește cu adevărat să facă parte dintr-o soluție pașnică".

Germania va sprijini forţa multinaţională, dar fără desfăşurare de trupe în Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuțiile s-au concentrat pe contribuția pe care Europa și partenerii săi o pot aduce Ucrainei după un armistițiu. Așa-numita "Coaliție a Voinței", spune el, dorește să-și asume responsabilitățile și să contribuie la asigurarea faptului că, în viitor, Ucraina va avea forțe armate puternice, capabile să ofere o descurajare credibilă în fața Rusiei.

Germania va continua să sprijine Ucraina din punct de vedere politic, financiar și militar, a adăugat el, de exemplu printr-o prezență într-o zonă NATO vecină, după încetarea focului, însă nu a oferit detalii despre cum ar arăta un astfel de aranjament.

El a mai spus că se lucrează neobosit pentru atingerea păcii, dar că vor fi necesare compromisuri și, cel mai probabil, nu se va putea ajunge la idealul unei păci perfect concepute.

Cum va acţiona "celula de coordonare"

"Forţa multinaţională pentru Ucraina" va acţiona ca o forţă de reasigurare pentru a consolida garanţiile de securitate şi capacitatea Ucrainei de a reveni la pace şi stabilitate, sprijinind regenerarea forţelor armate ucrainene.

Semnarea declaraţiei deschide calea pentru stabilirea cadrului legal care va permite forţelor franceze şi britanice să opereze pe teritoriul Ucrainei, asigurând securitatea spaţiului aerian şi maritim al Ucrainei şi construind o armată pregătită pentru viitor.

Pe lângă planurile pentru o celulă de coordonare, după încetarea focului, Regatul Unit şi Franţa vor înfiinţa şi "centre militare" în întreaga Ucraină pentru a permite desfăşurarea forţelor şi pentru a construi facilităţi protejate pentru arme şi echipamente militare, menite să sprijine nevoile de apărare ale Ucrainei.

