Un jurnalist britanic a trecut pe lângă moarte fără să-şi dea seama. Aflat în vacanţă în Filipine, bărbatul a luat în mână o caracatiţă cu inele albastre.

Incidentul a avut loc pe o plajă din Santa Fe, insula Cebu. Jurnalistul a povestit pe contul său de Instagram că la un moment dat a observat la un moment dat un grup de copii care mutau o caracatiţă mică dintr-o baltă în alta. Atunci a decis să "salveze" creatura de joaca celor mici.

Pentru acest tip de venin nu există antidot

"Nu mai văzusem niciodată o astfel de caracatiţă", a spus el. Fără să ştie la ce pericol se expune, bărbatul a ţinut în palme o caracatiţă cu inele albastre al cărei venin poate provoca moarte unui adult în mai puţin de 30 de minute. Pentru acest tip de venin nu există antidot.

Abia după ce şi-a făcut povestea publică, jurnalistul a aflat pe lângă ce a trecut. Cei care i-au văzut postarea l-au avertizat imediat să nu mai facă niciodată un asemenea gest. "Întâlnirea mea apropiată cu moartea", a scris ulterior britanicul pe reţelele de socializare.

