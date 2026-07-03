Analiză AFP: Linia frontului a rămas neschimbată în iunie, în Ucraina. Trupele ruse pierd din avânt

Linia frontului a rămas în mare parte neschimbată în iunie în Ucraina, ca urmare a unei pierderi de impuls din partea trupelor ruse în ultimele luni, potrivit unei analize France Presse în baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citată de News.ro.

Datele arată un câştig teritorial net în iunie de 30 km2 pentru armata rusă în regiunea Harkov (nord-est).

Dar aceste progrese sunt înainte de toate rezultatul incursiunilor precedente, considerate de acum drept înaintare de către ISW după analiza noilor informaţii, conform institutului.

Armata ucraineană a câştigat la rândul său 11 km2 în regiunea Zaporojie (sud) şi 18 km2 în cea din Dnipropetrovsk (centru-est).

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"Amploarea şi cadrul acestor contraatacuri ucrainene în curs de desfăşurare în aceste regiuni nu sunt clare", estimează echipa de informaţii geospaţiale a ISW.

"Rezultatele acestor operaţiuni de luptă în curs rămân incerte şi vor fi probabil reflectate în datele din săptămânile următoare", mai adaugă aceasta.

Moscova a pierdut controlul asupra a 403 km2 în aprilie şi în mai, după o încetinire a progresului înregistrat de trupele sale de la sfârşitul anului 2025, în timp ce Kievul desfăşoară inclusiv pe front lovituri din ce în ce mai eficiente cu drone cu rază medie de acţiune.

În aprilie, zona controlată de Moscova s-a diminuat pentru prima oară în ultimii doi ani şi jumătate, iar Ucraina a continuat să-şi consolideze aceste câştiguri în luna mai.

Forţele Moscovei au avansat în medie cu 15 km2 pe lună în 2026, comparativ cu 405 km2 pe lună în anul precedent.

În iunie, trupele ruse au avansat doar cu 1 km2 pe zi.

Estimările ISW exclud progresele anunţate de partea rusă, însă care nu au fost nici confirmate şi nici infirmate de acest institut care lucrează împreună cu Critical Threats Project (emanat din American Enterprise Institute sau AEI), un alt think tank american specializat în studiul războiului.

La peste patru ani după începutul invaziei ruse în Ucraina, Rusia ocupă puţin peste 19% din această ţară, inclusiv 7% în Crimeea şi în zonele bazinului industrial Donbas (regiunile Doneţk şi Lugansk), aflate deja sub control rusesc sau al separatiştilor proruşi înainte de invazia din februarie 2022.

Majoritatea progreselor ruseşti au fost realizate în primele săptămâni ale conflictului şi fiecare câştig de teren se face cu numeroase pierderi de vieţi omeneşti.

Moscova a suferit cele mai mari pierderi, cu 400.000 - 450.000 de morţi dintr-un total estimat la 1,4 milioane de victime - răniţi, morţi şi dispăruţi -, potrivit unui studiu publicat miercuri de Center for Strategic and International Studies (CSIS), un alt think tank american.

Armata ucraineană, la rândul ei, a suferit pierderea a 125.000 de militari, în timp ce între 525.000 şi 625.000 dintre soldaţii săi au fost răniţi, conform aceluiaşi studiu, potrivit AFP