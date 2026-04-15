Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"

Guvernul pakistanez a anunțat miercuri că furnizarea curentului electric va fi întreruptă timp de aproximativ două ore, în fiecare seară, atunci când se înregistrează un vârf al cererii, pentru a "preveni o creștere puternică a tarifelor", informează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 14:29
Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor" - Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor" - Profimedia

Energia electrică va fi întreruptă zilnic în cea mai mare parte a țării timp de două ore și un sfert, în intervalul orar 17:00 - 01:00, potrivit unui comunicat publicat marți de Ministerul Energiei. În schimb, orașele Karachi și Hyderabad din sudul Pakistanului vor fi exceptate de la această măsură, a precizat Ministerul Energiei, datorită "disponibilității unei producții de energie electrică la costuri reduse în regiunea sudică".

Războiul americano-israelian împotriva Iranului a perturbat piețele energetice

Ministerul Energiei a justificat întreruperile de furnizare prin necesitatea de a "reduce utilizarea combustibililor scumpi" și de a "preveni o creștere puternică a tarifelor".

Articolul continuă după reclamă

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, lansat pe 28 februarie, a perturbat piețele energetice, Teheranul blocând tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Pakistanul suferă de pe urma creșterii prețurilor globale la energie, chiar dacă unele dintre petrolierele sale reușesc să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz. În mod normal, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale trece prin Strâmtoarea Ormuz, o mare parte din aceasta fiind destinată Asiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pakistan curent pret energie
Înapoi la Homepage
Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
Observator » Ştiri externe » Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.