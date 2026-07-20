Un copil de 13 ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite după ce partea superioară a unei fântâni s-a desprins și a căzut peste mulțimea adunată în Ciudad Rodrigo, în vestul Spaniei. Incidentul s-a produs în timpul manifestațiilor organizate pentru celebrarea celui de-al doilea titlu mondial câștigat de naționala Spaniei.

Tragedie după triumful Spaniei. Un copil de 13 ani a murit, alte două persoane rănite în timpul celebrărilor - Spania

Un copil de 13 ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite după ce partea superioară a unei fântâni s-a desprins și a căzut peste mai mulți oameni, în noaptea de duminică spre luni, în vestul Spaniei.

Incidentul s-a produs în timpul manifestațiilor organizate pentru sărbătorirea celui de-al doilea titlu mondial câștigat de naționala Spaniei, relatează Reuters.

Accidentul a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în Ciudad Rodrigo, un oraș medieval fortificat cu aproximativ 12.000 de locuitori, situat în provincia Salamanca, în apropierea graniței cu Portugalia.

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Tragedie în timpul celebrării victoriei

Sute de oameni se adunaseră în jurul fântânii Arbol Gordo, aflată în centrul orașului, pentru a sărbători victoria Spaniei la Cupa Mondială.

La un moment dat, partea superioară a monumentului s-a desprins și a lovit mai multe persoane, potrivit serviciilor regionale de urgență.

Primăria din Ciudad Rodrigo a transmis condoleanțe familiei copilului.

„Întregul oraș resimte această pierdere și este alături de prietenii și familia minorului în aceste momente de durere (...) Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătoare a victoriei naționalei Spaniei la Cupa Mondială s-a transformat într-o tragedie”, se arată în comunicatul autorităților locale.

Spania a câștigat duminică, 19 iulie, Cupa Mondială, după ce a învins Argentina cu 1-0 în finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey. Singurul gol al partidei a fost marcat de Ferran Torres, în minutul 106. Spania a obținut astfel al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010.