Trump cere retragerea licențelor CNN, ABC și NBC pentru că nu i-au difuzat live discursul

Președintele american Donald Trump a cerut retragerea licențelor de emisie ale televiziunilor care nu au transmis în direct discursul său despre securitatea electorală, potrivit Politico.

CNN, ABC și NBC au decis să nu transmită în direct discursul în care Trump a susținut că China a accesat ilegal milioane de dosare ale alegătorilor, în cadrul unui efort mai amplu de manipulare a alegerilor din Statele Unite din 2018 și 2020. Alte instituții media, printre care CBS, MS NOW și Fox News, au ales să transmită discursul, cel puțin parțial. NBC și ABC au difuzat declarațiile lui Trump pe platformele lor de streaming.

Trump acuză televiziunile că ascund "frauda electorală"

În timpul discursului, Trump a criticat direct NBC și ABC, acuzând cele două rețele că încearcă să ascundă ceea ce el a numit fraudă electorală. "Într-o decizie rară, NBC și ABC, televiziuni de știri false, au anunțat că nu vor transmite acest discurs. Știau despre ce este vorba", a spus el. "O asemenea fraudă ar trebui să ducă la retragerea licențelor lor."

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Rețelele de televiziune nu sunt obligate să difuzeze discursurile prezidențiale la ore de maximă audiență. În mod tradițional, foștii președinți au rezervat astfel de intervenții importante pentru crize naționale sau momente critice. Instituțiile media au transmis de regulă aceste discursuri în direct, însă au existat și excepții. Mai multe televiziuni au refuzat în 2022 să difuzeze discursul președintelui Joe Biden privind amenințările la adresa democrației. De asemenea, ABC, CBS și NBC nu au transmis discursul din prime-time susținut de președintele Barack Obama în 2014 pe tema imigrației.

Trump a mai amenințat în trecut televiziunile cu pierderea licențelor

Trump a mai evocat în trecut posibilitatea retragerii licențelor de emisie ale rețelelor de televiziune a căror acoperire jurnalistică o consideră nefavorabilă. El a sugerat că ABC ar trebui să își piardă licența după ce prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel a fost suspendat în urma morții lui Charlie Kirk. Într-o postare publicată în decembrie pe rețelele de socializare, Trump a susținut că televiziunilor care au o acoperire „aproape 100% negativă” ar trebui să le fie „retrase” licențele de emisie.

Totuși, Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, are o autoritate limitată în ceea ce privește retragerea unilaterală a licențelor rețelelor de televiziune. Acestea sunt protejate atât de restricțiile prevăzute în Communications Act privind modul în care FCC analizează licențele, cât și de Primul Amendament al Constituției SUA. FCC nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind declarațiile lui Trump.