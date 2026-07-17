Lansarea mega-rachetei Starship, anulată în ultimul moment. Unul dintre motoare nu s-a aprins

SpaceX a anulat joi în ultimul moment un zbor de testare al rachetei sale gigantice Starship, care urma să fie primul de la listarea sa record la bursă de la începutul lunii iunie.

"Unele dintre motoare nu s-au aprins, declanşând o întrerupere automată a lansării", a explicat pe reţeaua sa X şeful SpaceX, Elon Musk. "Următoarea încercare de lansare, sperăm, în câteva zile", a adăugat Musk.

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Racheta urma să fie lansată de la Starbase, în statul Texas, joi după-amiaza târziu, pentru o misiune care ar fi marcat al 13-lea zbor al său. Acţiunile SpaceX au scăzut joi la 131,11 dolari, sub preţul său IPO de 135 de dolari, pentru prima dată de la listare.

Megaracheta Starship, pe care compania SpaceX a multimiliardarului Musk o dezvoltă pentru a călători spre planeta Marte sau cel puţin pe Lună, a reuşit să ajungă în spaţiu în mai anul trecut, dar a avut parte şi atunci de un zbor plin de evenimente, în cadrul căruia vehiculul spaţial a explodat înainte de coborârea sa planificată pe Pământ.

SpaceX afirmă că a efectuat ulterior mai multe modificări, atât la nivelul hardware-ului, cât şi la nivelul software-ului rachete, care este aproximativ de mărimea unui imobil cu 40 de etaje şi totodată cea mai puternică proiectată vreodată.